Baloncesto/Euroliga.- Obradovic: "Esta vez no ha metido Punter, es parte del juego"

"Esta Euroliga necesita un club como Partizán"

El entrenador del Partizán, Zeljko Obradovic, lamentó la derrota en el quinto partido del 'playoff' ante un Real Madrid que jugará "otra 'Final Four'" de la Euroliga, a pesar de la advertencia que trató de transmitir a los suyos de que el partido sería largo y con la opción final de Punter que esta vez no entró.

"Quiero felicitar al Real Madrid, por la victoria y por jugar otra 'Final Four'. Gran equipo y gran club. En este equipo hay mucho carácter y hay que jugar 40 minutos, lo avisé en la entrevista al descanso. Después de jugar muy bien la primera parte, ellos han empezado a jugar con mucha confianza", dijo en rueda de prensa.

"Hemos jugado sin defensa, al final hemos tenido algunas posesiones. Estuvimos bien, metemos tiros de tres y hemos tenido la oportunidad de empatar pero esta vez Punter, que ha hecho un partidazo, no ha metido. Es parte del juego", añadió.

El cuadro serbio dejó escapar 18 puntos de ventaja en el inicio de la segunda parte, cuando resurgió el 10 veces campeón de Europa. "Sólo puedo estar orgulloso de mi equipo. Tener una temporada como la que hemos tenido. Tengo esta sensación que hemos podido ganar, pero no quiero volver a cosas que han pasado ya", apuntó.

"Agradecer también a la gente de Partizán, ha sido un apoyo impresionante durante toda la temporada. Quiero agradecer a los seguidores, he visto cuatro que han venido de Malta, de todo el mundo", añadió.

Por otro lado, Obradovic fue preguntado por la experiencia del Madrid en jugadores como Sergio Rodríguez y Sergio Llull. "Tres partidos se decidieron en una posesión. Punter normalmente marca esa. No hablo de los rivales. Siempre son victorias de equipo no de una persona. Siempre he intentado explicar a los jugadores, en cada momento, que hay que jugar hasta el final. Hemos jugado muy mal en defensa", afirmó.

"El equipo está hundido en el vestuario, pero muy orgulloso de todo lo que ha hecho el Partizán este año. La gente habla de Partizán y viene a verle. Esta Euroliga necesita un club como Partizán. No un año, espero que siga en Euroliga. Es un proyecto serio. Se habló de que iba a ser no sé qué en Belgrado, fue un ambiente normal. A la gente le gusta venir a Belgrado", zanjó.