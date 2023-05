Baloncesto/Euroliga.- Mirotic: "Ir un poco más de tapados nos puede ayudar"

"Quiero darlo todo, mi sueño es ganar la Euroliga con Barça"

El jugador y capitán del Barça Nikola Mirotic manifestó que ir "un poco más de tapados" puede beneficiarles en la Final Four de la Euroliga, que se disputa en Kaunas (Lituania) y cuya semifinal la jugarán ante el Real Madrid, con ánimo de revancha, sin obsesionarse, tras la derrota del año pasado.

"Hasta que no veamos qué pasa, no podemos decir nada. Porque ahora mismo hay mucha expectativa, hay mucho ruido. Yo no estoy seguro de que sea algo que nos pueda beneficiar, pero también puedo decir que este año al menos no vamos como favoritos. Aunque no hay favoritos, todos hablan de Olympiacos. Creo que yendo un poco más de tapados nos puede ayudar", aseguró en una entrevista en Barça TV.

Para Mirotic, ir de favoritos en las dos últimas Final Four no ayudó al Barça, que no pudo conquistar el título. "Éramos favoritos muy claros, todo el mundo hablaba del Barça y no fue así, no ganamos. Será diferente pero no hay duda de que hay mucha hambre, hay mucha ilusión y el equipo llega en un muy buen momento", aclaró.

Antes de soñar con ganar la final, deberán estar en ella. Y para ello habrá que ganar al Real Madrid, que les tumbó el año pasado en 'semis' y que viene de remontar un 0-2 adverso en los 'Playoffs'. "Creo que somos mejor equipo, yo tengo que ser sincero. Pero tenemos que demostrarlo, si no lo demostramos no hay nada. Lo importante es estar calmado, porque en la Final Four puede pasar cualquier momento, pero el equipo que está más calmado y que juega más físico tiene más posibilidades de ganar", apreció.

"Después del 0-2 pensaba que iba a pasar Partizán, porque la verdad, jugando en casa dos partidos... Es cierto que la sanción de Punter y de Lessort les ha hundido. Pero tengo que decir que tiene mucho mérito lo que ha hecho el Madrid, sin duda. Ganar tres partidos, algo que no se había hecho nunca, pues es increíble", señaló sobre esa histórica remontada del Real Madrid, uno de sus exequipos.

Y, pese a que esta victoria blanca les permite optar a cobrarse la revancha de la Final Four 2022, no quiere que el equipo se deje llevar por esas emociones. "Es algo bueno, el equipo tiene más ganas, más rabia de enfrentarse al Madrid. Fue un momento doloroso, pero siempre pasando página rápido. No hay tiempo de llorar, no hay tiempo de penas", manifestó.

"Estamos al frente de una gran oportunidad. Estamos en un gran momento, no hay que negarlo. Yo creo que es nuestra hora y debemos afrontarlo así. La Euroliga es el título que me falta, es el título que necesito, es el título que quiere la afición. Es el título que se merece Barcelona. Así que daría y haría cualquier cosa para conseguirlo", se sinceró.

A nivel personal, recordó que su sueño es ganar la Euroliga de blaugrana. "Lo afronto como una oportunidad nueva de que este año pueda tocar, pero sin obsesionarme. Quiero estar ahí, quiero disfrutar, quiero darlo todo, pero todo el mundo sabe que mi sueño es ganar la Euroliga con Barça", reiteró.

En cuanto al cruce de 'Playoffs' ante Zalgiris, liquidado por la vía rápida, negó que fuera cosa del bajo nivel de los lituanos. "Me han preguntado si Zalgiris ha sido peor rival. Digo que no. Ha sido un gran rival, ha sido una cosa más del momento en que llegaba el equipo y de lo capaz que es este equipo, que ha demostrado muchísimo ganando el tercero en un pabellón muy complicado, con una gran afición", señaló.

Ahora, en la Final Four, deberán demostrar ese buen momento en el que asegura que están. Y luchar por culminar el proceso iniciado con la llegada de Sarunas Jasikevicius al banquillo. "Siempre digo que esto es un proceso, no es nada fácil ganar ya el primer año o el segundo. Obviamente hemos estado siempre, tres 'Final Four' consecutivas tienen mucho mérito, hay que decirlo", pidió.

"Esperemos que la gente de Kaunas nos apoye en este primer partido, que estaría muy bien y deben hacerlo porque tenemos lituanos en nuestra plantilla. Así que veremos, pero yo creo que esto es más algo de cosas de baloncesto que de afición. Hemos enviado un mensaje a la Euroliga ganando de esta forma la eliminatoria. Además, ya conocemos Kaunas", celebró, sobre conocer por haber jugado recientemente en el Zalgirio Arena, sede de la final.