Baloncesto/Euroliga.- Fabien Causeur: "La serie contra Partizán nos ha dado un plus anímico"

"El Clásico es más mediático y bueno para los aficionados, pero para nosotros es lo mismo"

El jugador del Real Madrid Fabien Causeur reconoció que remontar el 0-2 adverso que tenían en la serie de los 'Playoffs' contra el Partizán de Belgrado, y ganar tres partidos seguidos para meterse en la 'Final Four' de la Euroliga, les dio un "plus anímico" de cara a la lucha por el título y a las semifinales contra el Barça.

"Creo que llegamos bien, la serie contra Partizán nos ha dado un plus a nivel de ánimo, creo que hemos competido muy bien y hemos enseñado el carácter del Real. Estamos con confianza y vamos a intentar levantar otro trofeo", aseguró el base-escolta francés en el Media Day del Real Madrid.

A nivel personal, no sabe si llega a la cita como el jugador más en forma, pero aseguró que en una Final Four todos pueden tener días "buenos o malos". "La Final Four es un evento muy especial, son dos partidos y pensamos en el primero que es como una final. Todo el mundo va a tope y el acierto es muy importante y cada jugador tiene días buenos y malos", reconoció.

"A mí me ha salido bien en ocasiones estar listo, pero el año pasado tampoco llegué con acierto y no hice un gran partido. Mi rutina no cambia, soy muy de rutinas, pero la motivación y la ilusión de una Final Four es muy especial", reiteró, en este sentido.

De sus finales a cuatro, recuerda con especial cariño la primera que jugó, la de 2018, con título incluido para el Real Madrid. "La primera fue la buena, que fue la que gané y las siguientes fueron más duras", reconoció.

"Cuando hay una derrota piensas mucho en qué podías hacer mejor y yo tengo el mal momento con el Chacho (Sergio Rodríguez) en el CSKA, que cuando les ganábamos de 14 nos acabaron ganando y siempre nos quedará como que lo dejamos escapar", recordó de la derrota de los blancos ante el equipo ruso en 'semis' de 2019, donde entonces jugaba su ahora compañero.

De esta Final Four de Kaunas (Lituania), y de la semifinal contra el Barça, reconoció que será un partido "especial". "Intento no pensar en quién es el rival, si no en hacer buen partido, tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Contra Olympiacos o Mónaco habría sido la misma ilusión. El Clásico es más mediático y es bueno para los aficionados, pero para nosotros es lo mismo", matizó.

En cuanto a las ausencias de Yabusele y Gabriel Deck, señaló que cuando faltan jugadores, el resto debe "dar un paso adelante como equipo". "Debemos ayudarnos, en una Final Four y sobre todo los rebotes son claves, y es ahí donde nos falta un poco de gente en la rotación. Sé que el equipo dará todo para que no se noten esas bajas", manifestó.