Baloncesto/Euroliga.- Crónica del Emporio Armani Milán - Valencia Basket, 83-52

El Valencia se hunde ante el renacido Milán de Mirotic

El Valencia Basket ha perdido este jueves en el Mediolanum Forum ante el Emporio Armani Milán (83-52), en la jornada 7 de la Fase Regular de la Euroliga, en una noche para olvidar en la que los 'taronja' sumaron su segunda derrota y permitieron renacer a los de Nikola Mirotic, que se salió para ayudar a su nuevo equipo a lograr su segunda victoria.

De principio a fin dominó el Emporio Armani Milán a un Valencia Basket perdido en la pista, aquejado de la falta de bases puros y de unas bajas que, sin ser excusa alguna, se hicieron notar ante un conjunto italiano que se creció y creyó en que los 'taronja', que llegaban en una muy buena situación, eran el rival idónea para crear un punto de inflexión.

A costa de un Valencia Basket desdibujado, sin Chris Jones, Boubacar Touré ni Stefan Jovic --que fue titular pero apenas duró 4 minutos en pista--, el Emporio Armani logró por fin acompañar a Nikola Mirotic y sus 19 puntos con buenas actuaciones de Johannes Voigtmann o Maodo Lo y, sobre todo, una actuación coral más completa.

Revive el Emporio Armani de Ettore Messina y lo hace a costa de un Valencia Basket que, a falta de completarse la jornada este viernes, sigue quinto y en la zona noble, pero con una segunda derrota que puede hacer daño por la gran diferencia que hubo en pista y la notoria superioridad italiana, con una máxima final de 31 puntos para los locales.

No frenó el Milán y no supo maquillar el marcador el equipo 'taronja'. Los de Álex Mumbrú, que no llegaron a ir nunca por encima en el marcador y tuvieron su 'mejor' momento en el parcial de 0-6 del segundo cuarto con el que se pusieron 35-22 abajo, deberán hacer borrón y cuenta nueva tras este duelo que será difícil de olvidar.

Sin acierto en el triple (29,2 por ciento de efectividad) pero sobre todo sin estar nada finos en el tiro de 2 puntos (28,1 por ciento de acierto), con muchas pérdidas y dando demasiadas segundas oportunidades al rival, el Valencia Basket nunca estuvo cerca de ni siquiera pensar en la remontada y en irse a casa con una sexta victoria.

El mejor del equipo de Mumbrú fue Damien Inglis, con 6 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, mientras que el máximo anotador, en una noche aciaga a nivel ofensivo, fue Jared Harper con apenas 10 puntos. El abuso en el triple, con 7 anotados de 24 intentos, fue una de las varias condenas que derivaron en una clara derrota ante un Milán que apenas había ganado un duelo hasta esta noche negra para los 'taronja'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: EMPORIO ARMANI MILÁN, 83 - VALENCIA BASKET, 52 (44-31, al descanso).

--EQUIPOS.

EMPORIO ARMANI MILÁN: Lo (10), Shields (-), Melli (3), Mirotic (19) y Poythress (8) --quinteto inicial--; Bortolani (5), Tonut (6), Ricci (3), Flaccadori (7), Hall (7), Hines (6) y Voigtmann (9).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

VALENCIA BASKET: Jovic (2), Ojeleye (5), López-Arostegui (6), Inglis (6) y Davies (9) --quinteto inicial--; Harper (10), Claver (-), Puerto (2), Reuvers (8), Pradilla (1), Ferrando (3) y Robertson (-).

--PARCIALES: 23-12, 21-19, 20-8 y 19-13.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Pastusiak y Gordon. Eliminaron a Robertson en el Valencia Basket.

--PABELLÓN: Mediolanum Forum.