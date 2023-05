Baloncesto/Euroliga.- Chus Mateo: "La remontada al Partizán nos hace saber que podemos con todo cuando estamos juntos"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, aseguró este martes que no son "tontos" y que conocen "la dificultad" que supone jugar una 'Final a Cuatro' de la Euroliga, pero que llegan "con un extra de motivación" tras la remontada en el 'Playoff' ante el Partizán, sobre todo porque les hace saber que pueden "con todo" si están "juntos", mientras que de cara a la semifinal del viernes ante "un rival terrible" como el Barça no esconde que necesitarán "más de un as en la manga".

"Estamos con mucha ilusión por estar con la opción de ser campeones. Siempre que tienes una oportunidad estás ilusionado de poder cogerla y trataremos de hacerlo lo mejor posible. Sabemos de la dificultad, no somos tontos, sabemos que no va a ser nada fácil, pero estamos con fuerza, ganas y energía, y pensando en hacer un buen partido contra el Barça", señaló Mateo en rueda de prensa.

El técnico madridista apuntó que el equipo "llega feliz por estar hasta el último momento para conseguir este título", aunque "seguramente con menos energía" de la que les gustaría. "Pero nuestra ilusión lo compensa. Ahora mismo ya no hay que fijarse en eso si no en dónde estamos, que estamos cerca, pero lejos a la vez. Eso nos da un extra de motivación, hemos sido capaces de hacer algo muy bonito superando ese 2-0 y eso nos ha dado una inyección de moral, nos ha hecho vernos más fuertes y vamos a soñar con que podemos pasar a la final", recalcó.

En este sentido, aclaró que tiene claro que la remontada ante el Partizán no les hace pensar que son "muy buenos". "Sentimos la confianza y la ilusión de que podemos hacer cosas grandes, pero no podemos ir crecidos nunca ante el Barça o a una 'F4'. La serie ante Partizán nos ha dado confianza por la forma en la que pasamos y todo nos ha hecho reforzarnos como equipo en mentalidad, ilusión y ganas y en saber que podemos con todo cuando estamos juntos, y eso me da seguridad", advirtió.

"El Barcelona es un rival terrible, que juega francamente bien, que está muy bien entrenado y que tiene jugadores de un nivel extraordinario y que lleva mucho tiempo con los mismos mecanismos, sabemos de la dificultad del partido", replicó sobre el Clásico de semifinales.

Sin embargo, Mateo tiene claro que "no tiene sentido hablar de favoritos" pese a las bajas con las que cuenta. "Vamos a jugar un partido y somos los que somos y trataremos de hacerlo lo mejor posible. Hemos trabajado muy duro desde septiembre para conseguir un 'factor cancha' que ha sido decisivo y ahora sólo queda soñar. Ya no hay estadísticas, excusas, lesiones ni cansancio, sólo un partido de semifinales y es lo que trataremos de transmitir. Este es el momento en el que todo deportista le gustaría estar", afirmó el madrileño.

Mateo confirmó que el pívot francés Vincent Poirier está descartado para Kaunas "al 99 por ciento", lo que acucia los problemas de un equipo que no podrá contar con ninguno de sus dos '4', Gaby Deck y Guerschon Yabusele. "Trataremos de suplirlo como podamos. El equipo está intentado rehacerse de esas bajas, pero esto forma parte del juego y hay que tratar de rehacerse", puntualizó.

"MIROTIC ES UN SUPERCLASE Y NO SERÍA FÁCIL TAMPOCO CON YABUSELE Y DECK"

"Los dos ocupan el mismo puesto de Mirotic y veremos qué se nos ocurre. No va a ser fácil defenderle porque no lo sería tampoco con Deck y Yabusele porque es un superclase. Trataremos de suplirlo con la energía del equipo y con otros jugadores, veremos que tal sale", añadió al respecto.

Ahora, tanto Mario Hezonja como Eli Ndiaye serán los que más opciones tengan de jugar ahí, aunque explicó que "también se puede pensar en Cornelie, Rudy o Abalde que en ocasiones han podido hacerlo". "Tenemos que barajar cual es la mejor opción", declaró.

"Eli hizo un muy buen quinto partido contra Leday y está preparado, en cuanto se le dio la oportunidad cumplió con creces y ahora quizá le toque hacerlo de nuevo. Con Mario estoy encantado por su forma de trabajar y su espíritu, y por lo que nos está ayudando defensiva y ofensivamente. Seguramente entrará en esa opción (de jugar de '4'), pero una semifinal de 'F4' es muy larga y hay que tener más de un as en la manga si queremos estar a la altura. Es un partido donde todos van a jugar al cien por cien", subrayó el entrenador del Real Madrid.

Finalmente, el técnico madridista confesó estar "muy contento a nivel personal" por vivir su primera 'F4' como primer técnico, pero también intente "quitarle importancia". "Me gusta mucho estar en esta situación, pero trato de desdramatizar lo que es una 'F4', la atención de los medios o la cantidad de gente que va a poder mirar este evento. Estoy ilusionado como el equipo y me gustaría poder contribuir con mi pequeño 'granito de arena' a que se alce con el título. Hablar de esto es una quimera porque pensar en llegar a la final es muy bonito, pero antes hay que jugar un partido durísimo", sentenció.