Baloncesto/Euroliga.- Chus Mateo: "Ya no hay pasado ni futuro, nos centramos en el quinto partido"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, ha asegurado que ya "no hay pasado ni futuro" y que solo deben centrarse en el partido de este miércoles ante el Partizán en el WiZink Center, quinto y último de la serie de 'Playoffs' de la Euroliga, y ha pedido a sus jugadores que no les domine "la ansiedad" por ganar como en el segundo encuentro.

"Ha habido mucha complejidad siempre en los 'Playoffs', porque el hecho de ganar un partido por 20 puntos no te da ninguna certeza de que el partido siguiente vaya a ser igual. Ha habido condicionantes que llaman mucho la atención, tanto a nivel anímico, de lesiones como físico. Esto condiciona, pero ahora solo hay un partido. Ya no hay pasado ni futuro. Nos centramos en lo que hay", declaró en rueda de prensa.

Además, reiteró que los jugadores están "con muchas ganas de poder hacer un buen partido mañana". "A nivel anímico estamos bien, a nivel físico no estamos tan bien; tenemos gente que está tocada y gente que está fuera. Pero tenemos una mentalidad buena, dura, de pelear contra la adversidad, de no dejarnos doblegar, de no tirar la toalla... Se ha visto en Belgrado", dijo, confirmando que el pívot francés Vincent Poirier tiene "difícil jugar".

"Pensamos solamente en el partido, en nada más. Solo pensamos en afrontar un partido de baloncesto, en ser conscientes de que tenemos carencias y muchas fortalezas. Trataremos de cerrar la serie, hemos conseguido traerla aquí", añadió.

Por otra parte, recordó que "la ansiedad" les jugó "una mala pasada en el segundo partido" por "tratar de remontar ese 1-0". "Hay que afrontar los partidos con tranquilidad. En Belgrado lo hicimos muy bien, con un poso más de veteranía que nos ayudó a afrontarlo. Los dos equipos tendremos ansiedad porque nos queremos llegar a la Final Four, pero habrá que saber manejarla", señaló.

"El primer partido lo podíamos haber cerrado nosotros, tuvimos un momento final de mala fortuna. Eso hizo que fuésemos con ansiedad al segundo. En Belgrado no salimos bien en el tercer y cuarto partidos, pero tuvimos la paciencia suficiente para volver a meternos en él y seguir trabajándolo. Eso sería lo que más tendríamos que evitar, la ansiedad. En los momentos malos, que siempre llegan, debemos estar juntos", advirtió.

Por último, Mateo valoró el regreso del base estadounidense Kevin Punter, que estará disponible para los serbios. "La vuelta de Punter es un factor importante. Es un gran jugador y tendremos que estar muy atentos a él", afirmó. "Debemos ser capaces de reaccionar si crece Punter. Todos son grandes jugadores y debemos estar preparados", finalizó.