Baloncesto.- Valdemoro: "Ser la primera española en el Salón de la Fama es la 'leche'"

"Estoy muy orgullosa porque abrí puertas para el deporte femenino, y sigo abriéndolas diez años después de mi retirada", afirmó

La madrileña se une a Emiliano Rodríguez, Fernando Martín y Epi como únicos jugadores españoles en el ilustre listado

La exjugadora de baloncesto Amaya Valdemoro afirmó que ser la primera española que ingrese en el Salón de la Fama de FIBA "es la 'leche'", y se declaró "muy orgullosa" por seguir "abriendo puertas" para el deporte femenino diez años después de culminar una carrera en la que ganó tres anillos de la WNBA y un Eurobasket, entre otros méritos.

"Me he sentido muy feliz y muy triste. Me acordaba de mi padre, que siempre me acompañaba a todos los premios. Ha sido una parte fundamental de mi carrera. Llevo toda la mañana llorando, pero ser la primera española es 'la leche'. Estoy muy orgullosa", manifestó en declaraciones a Europa Press.

Amaya Valdemoro, que es la cuarta jugadora española en la ilustre lista -en la que también figuran el entrenador Antonio Díaz Miguel y los 'contribuidores' Anselmo López y Raimundo Saporta- del Salón de la Fama de FIBA confesó que no se esperaba la noticia.

"La ceremonia en Manila va a ser espectacular. Me van a invitar al primer partido en un estadio para 55.000 espectadores. Es un reconocimiento a toda una trayectoria. En la etapa en la que jugué no había tanta exposición en los medios y el deporte femenino tenía poca visibilidad", indicó.

En este sentido, Valdemoro se declaró "muy feliz" porque este ingreso en el Salón de la Fama de FIBA llega a mucha más gente. "Hace diez años que me retiré y significa mucho estar en este elenco de deportistas. Sirve mucho para que la imagen del deporte femenino sea mucho más visible. Cuando pienso en mi carrera no he tenido tanta exposición, pero sí he abierto muchas puertas, y sigo abriéndolas", celebró.

La exalero madrileña expresó su deseo por que el reconocimento rescate su figura del pasado. "Ojalá los jóvenes vean videos en VHS de Amaya. En mi generación hemos luchado una barbaridad para que el baloncesto fuera más grande. Al final hemos transmitido ese nivel de competitividad que nos ha diferebnciado del resto de equipos", subrayó.