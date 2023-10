Baloncesto.- 'Pincho' Ortega: "La presión por estar en los Juegos Paralímpicos se convirtió en hambre de ganar"

El jugador español de baloncesto en silla de ruedas Ignacio Ortega está "superorgulloso" de haber conseguido la clasificación con la selección para los Juegos Paralímpicos de París del año que viene gracias a que convirtieron "la presión en hambre de ganar" en el pasado Europeo donde se proclamaron subcampeones continentales.

"La verdad es que estoy superorgulloso y supercontento y con muchas ganas de que llegue ya el 2024 para participar en esos Juegos, los segundos ya en mi palmarés", señaló Ignacio Ortega en declaraciones a Europa Press.

El madrileño celebró haber conseguido el billete para París en el pasado Europeo de Rotterdam al que el combinado nacional llegaba tras un discreto anterior campeonato en Madrid en 2021 donde ni siquiera lograron la clasificación para el Mundial al quedar fuera del 'Top 5'. En la ciudad neerlandesa, en cambio, volvió la mejor versión del combinado que dirige Abraham Carrión, cuyo subcampeonato le dio también el premio del pase para estar en la capital francesa.

"Al final esa presión se convirtió en hambre, en hambre de ganar y de demostrar que debíamos estar ahí en la élite y lo hemos demostrado de la mayor forma posible. Sólo había dos plazas (en el Europeo) y entramos ahí y nos vamos a ver con los más grandes en los Juegos", indicó.

Y esa clasificación ha liberado de responsabilidad a los internacionales de no tener que pasar por un Preparalímpico. "Al final siempre está un poco en tu cabeza, pero es un orgullo y un placer poder tener ya la plaza garantizada y lo más importante ahora es la temporada, y estoy muy centrado y con muchas ganas aquí de vuelta a España. A tope con Ilunion primero y luego ya con muchísimas ganas de empezar con la selección y llegar a los Juegos lo mejor preparado posible", advirtió.

Además, tras estar en Tokyo 2020, ahora espera poder disfrutar de la experiencia más con su familia y amigos. "Tokio nos pilló un poco desprevenidos porque no se permitía que fuesen familias y aparte de estar muy lejos, no había público. Estos Juegos de París van a ser completamente diferentes para mí", confesó.

El 'Pincho' retorna a la División de Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas para jugar en el Ilunion, con el que ya ha conquistado la Supercopa de España el pasado mes, tras pasar "cinco años" en la Universidad de Alabama, en los Estados Unidos, donde ha estudiado Relaciones Internacionales y ha hecho un máster de Gestión Deportiva y logró dos anillos de campeón como uno de sus referentes.

"He estado superbien, la verdad es que me lo he pasado muy bien, genial, he aprendido muchísimo. Allí, el deporte con los estudios los compatibilizan superbien y espero que en España aprendamos un 'poquito' de ese sistema. Estoy orgulloso de esos cinco años y me llevo una gran experiencia", relató.

Ignacio Ortega realizó estas declaraciones tras la presentación del primer capítulo de la serie documental 'Power', la serie documental creada por la Fundación Sanitas, que ha estrenado su primer capítulo en la plataforma 'Prime Video' y donde su figura es el hilo argumental.

"Ya tuve alguna experiencia con Sanitas y nos vimos cuando tenía 8 ó 9 años, así que volver a reconectar con ellos ha sido un gusto. Ha sido un placer trabajar con ellos y la verdad es que el proyecto lo hemos cogido con muchísima motivación y muchísimo entusiasmo. Esto es sólo el principio, queremos seguir tirando y viendo a ver a dónde llega este proyecto y tirando por la inclusión", recalcó el jugador.

En esta serie, tiene un vínculo con Sergio Llull, jugador del Real Madrid y al que no conocía "en persona", pero al que ya seguía "en la televisión desde pequeño". "Es una leyenda del baloncesto y era superfan de él toda la vida. Es un placer haber podido grabar con él, haber podido compartir esos minutos de basquet y de rodaje y poder hablar un 'poquito' del deporte. Es un deportista de élite y es un placer compartir todos los minutos con él", subrayó.

El documental habla del poder de la inclusión y el jugador del Ilunion dejó claro que "la inclusión es la capacidad de romper todos los obstáculos" que se le ponen a las personas con discapacidad. "Con mentalidad buena, entusiasmo y motivación podemos conseguir todo lo que nos pongamos", advirtió.