Baloncesto.- Pau Gasol: "La diversidad es lo que hace especial a un equipo"

El exjugador recuerda que perder "no es un fracaso", sino una "oportunidad" para crecer, con "equilibrio" y en el "ambiente apropiado"

El exjugador de baloncesto Pau Gasol afirmó este miércoles que "la diversidad es lo que hace especial a un equipo", para lo que es necesario mantenerte en "equilibrio" y "en un ambiente apropiado", con "individualidades diferentes entre sí", teniendo en cuenta que perder "no es un fracaso", sino una "oportunidad" para mejorar y crecer.

"Algunos de los mejores entrenadores que he tenido son los que han entendido cómo motivar a diferentes jugadores de diferentes formas. Phil Jackson es el mejor en esto. La diversidad es lo que hace especial a un equipo, si todos son increíbles anotadores, será un equipo horrible, solo un equipo. Hay que complementarse, creer en el equipo, en la misión, para ganar", analizó Gasol durante su intervención en la 11ª edición del South Summit, en Madrid.

El exjugador catalán abordó asuntos como el liderazgo, el fracaso y la importancia de trabajar duro en equipo en el encuentro sobre innovación y emprendimiento que acogió La Nave, junto a Pablo Isla, presidente del Consejo Rector del IE University.

Para Gasol, "una de las claves del éxito en un equipo es reconocer a todos". "No va de ti, no importa quien eres. Es sentirte apreciado por todos", explicó, por lo que ve fundamental "agradecer" el trabajo y esfuerzo del resto del equipo, "porque no lo puedes hacer solo".

"En deporte, y creo que en las empresas también, hablamos de cultura, identidad, crear esa atmósfera que estimula a todos, a las individualidades. Cuando creas esa cultura de trabajo duro, excelencia, seguridad, respeto, empuja a cada uno en el equipo. Es soñar en grande, tener metas, trabajar juntos y complementarnos, y a ver lo lejos que podemos llegar", apuntó sobre el buen funcionamiento de un equipo.

Su experiencia de 18 temporadas en la NBA le permitió observar que "los grandes equipos están formados por individualidades que son diferentes entre sí", y que pueden generar "fricción" entre sus integrantes. "A veces es necesaria para superar las adversidades. Aquí es donde entra el liderazgo para manejar esas tensiones", agregó.

"Como líder que quiere crecer, tienes que entender que no sabes todo. Es importante rodearse de gente más inteligente que tú, que te va a estimular. Así es como crecer y construyes equipos. Yo estuve con Magic Johnson, Kobe Bryant... Cuando crees que lo sabes todo, no creces. Escuchad, preguntad. Ese ambiente es emocionante y estimulante", puntualizó Gasol.

El exjugador quiso referirse a las palabras "virales" del pívot de los Milwaukee Bucks Giannis Antotokounmpo, quien se negó a llamar fracaso su derrota en los 'Playoffs' de la NBA. "En deporte, ganas o pierdes, y pierdes porque un rival te gana. Esa es una oportunidad para crecer y seguir intentándolo. Pero no es fracaso, es una palabra muy dura. Cometemos errores, somos humanos, no hay que señalar, hay que juntarse y aprovechar la oportunidad para ser mejores", reflexionó.

"Debes mantener un equilibrio, rodearte del ambiente apropiado y mirar en perspectiva, nunca estás demasiado arriba ni demasiado abajo", aconsejó a los más jóvenes que arrancan en deporte o el mundo del emprendimiento.

Así, comparó ambos 'mundos', cuando "chicos con 18-19 años se hacen profesionales, con mucho dinero". "Y no sabes que hacer con él", confesó. "Además, tu carrera es muy corta, y después tienes el resto de tu vida, y te tienes que preparar para lo siguiente. Yo invertí, cree la Fundación...", dijo sobre su experiencia personal.

Finalmente, el exjugador rememoró la ceremonia de retirada de su camiseta con el dorsal '16' de Los Angeles Lakers, algo "increíble". "Lloré un poco, no pude contener la emoción. Me estuve preparando durante mucho tiempo, vino mi familia desde España, fue muy emocionante ver mi nombre junto al de Bryant. Fue muy bonito. También trabajé mucho mi discurso, cada palabra", concluyó.