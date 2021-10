Astou Ndour suma el tercer título de la WNBA para el baloncesto español

La pívot senegalesa nacionalizada española Astou Ndour-Fall vivió su gran sueño de conseguir un título de campeona de la Liga Profesional de Baloncesto de la WNBA después que este domingo su equipo de las Chicago Sky venciesen por 80-74 a las Phoenix Mercury en el cuarto partido de las Finales y ganasen 3-1 la serie al mejor de cinco.

