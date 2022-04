Un árbitro se arrodilla en pleno partido para pedir mano a una jugadora

Violeta Lazarevic, pívot del ZKK Buducnost Bemax, equipo que milita en la liga montenegrina de baloncesto femenino vivió esta semana uno de los momentos más surrealistas y emotivos de su vida. En el tramo final del partido que enfrentaba a su equipo con el ZKK Podgorica y que decidía el campeonato recibió una petición de matrimonio de su novio cuando se disponía a lanzar unos tiros libres.

