Antonio Martín: "Un año sin venta de entradas está llevando a los clubes a una tensión máxima"

El presidente de la ACB no se atreve a pronosticar si habrá público en los pabellones antes de que acabe la temporada

El presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), Antonio Martín, ha reconocido este miércoles que los clubes están sufriendo una "tensión máxima" en sus economías debido a la ausencia de público en sus pabellones y ha asegurado que les parece "una contradicción que en los eventos musicales se permita público", pero no en las ligas profesionales de baloncesto y fútbol.

"Levamos un año sin público y eso se traduce en 2.165.418 espectadores menos en la ACB y en la desaparición del 23% de los ingresos de los clubes que supone la venta de entradas. Lo que más me sorprende es que los clubes hayan mantenido su nivel competitivo. Pero un año sin venta de entradas les está llevando a que tengan una tensión máxima", apuntó Martín, estimando esas pérdidas en "bastantes millones de euros" durante su comparecencia en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por DAZN, Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado y Repsol".

En este sentido, remarcó que "los clubes ven una contradicción que en todos los eventos musicales se permita público" y no en el baloncesto profesional. "Están convencidos, y yo también, de que tenemos un protocolo exhaustivo, duro y complicado. En la carta que escribí hablé de 500 aficionados por partidos, que es el 10% de capacidad del pabellón más pequeño de la ACB", apuntó.

"No hay nadie más interesado que el CSD en que el deporte coja ese oxígeno. Tenemos que negociar lo mejor posible con el 'bicho', pero no es fácil para nosotros ni para el que tiene que dar el permiso. Ahora estamos en un momento en el que podemos ver con más optimismo los meses venideros y la posible vuelta de público", valoró, sin atreverse a estimar cuándo volverá el público a los pabellones.

A este respecto, añadió que "si los números de la pandemia ayudan, tanto el Ministerio de Sanidad como el CSD estarán por la labor". "Sin ninguna duda, son los primeros que quieren normalizar ciertas cosas para que la gente esté entretenida con lo que le gusta consumir y pueda descansar", zanjó sobre este tema.

Sin público se celebró la reciente Copa del Rey de Madrid, donde la ACB se planteó el problema de "cómo celebrar el torneo de las aficiones sin las aficiones". "La gente estaba incluso negativa. Intentamos crear un ambiente muy audiovisual y que la gente se sintiera protagonista con la pantalla de 33 metros que instalamos. Logramos que la audiencia subiera un 17%", comentó el exjugador.

"Yo no contemplaba el escenario 'B' de no haber disputado la Copa. Ha sido difícil sacar adelante una Copa del Rey en estas circunstancias, pero las consecuencias económicas de no haberla celebrado habrían sido bastante peor", reflexionó.

"CERRADOS" LOS NUEVOS ACUERDOS CON ENDESA Y LA FEB

Echando más la vista atrás, Martín reconoció que "la ACB tiene que entonar el 'mea culpa' y preguntarse en qué momento existió esa separación con aficionados, prensa y jugadores para que tuvieran ese sentimiento de orgullo y pertenencia hacia la Liga". "Ese es nuestro trabajo fundamental, trabajar ese sentimiento de pertenencia a la competición. Entonces el aficionado se pondrá la camiseta de Brizuela o Claver", indicó.

En cuanto a la situación general de la ACB, celebró la reciente renovación del acuerdo televisivo con Movistar. Además, anunció que "también está prácticamente cerrado" la renovación del acuerdo con Endesa, que da nombre a la competición desde hace casi una década, así como la firma del nuevo convenio de coordinación con la FEB, que se ha mantenido inalterado desde 2008.

"No va a llegar a primavera para que se firme, o a lo mejor recién llegada la primavera. Está todo hablado, no se puede hablar ni de flecos, son dos pequeñas cosas (...) Cuando los momentos son malos es cuando se ve si todo es palabrería o son hechos. Es de agradecer a Jorge (Garbajosa, presidente de la FEB) la comprensión que tuvo con nosotros en el complicado final de la pasada temporada", dijo Martín, quien aún no ha decidido si se presentará a la reelección al frente de la ACB. "Ya veremos", contestó.