AMP.- Baloncesto/Selección.- Ricky Rubio, Aldama, Garuba y los Hernangómez, protagonistas de la prelista para el Mundial

Los jugadores Ricky Rubio, Santi Aldama, Usman Garuba, Juancho Hernangómez y Willy Hernangómez son los protagonistas de una prelista de 16 integrantes anunciada este miércoles por el seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, para comenzar a preparar, a finales de julio, la Copa del Mundo de 2023 que se disputa en Filipinas, Japón e Indonesia.

Scariolo compareció ante los medios de comunicación para ofrecer la convocatoria inicial junto al presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, en un acto que ha tenido lugar, a las 12.00 horas, en el Espacio Iberia en Madrid. El técnico dio continuidad al bloque que se proclamó campeón en el Eurobasket de 2022, con la reincorporación de Rubio, Abalde y Claver, una lista completa de 16, de los que deberá descartar a 4 para el torneo.

Así, una de las principales novedades de la prelista del técnico italiano es el regreso de Ricky Rubio (157 internacionalidades), pieza clave en la consecución del oro en el Mundial de 2019 -corona que defenderán este verano-, aunque ausente por una grave lesión de rodilla en el último Eurobasket. Scariolo recibirá al base con una sonrisa, dado el potencial que posee para hacer fluir a la selección y mejorar a todos los compañeros que tiene a su alrededor.

También vuelve otro veterano como Víctor Claver (157 internacionalidades), que no pudo formar parte del equipo que conquistó el Europeo y ahora vuelve para fortalecer el puesto de alero defensivo. Una demarcación que se vio dañada por la baja por lesión de Xabi López-Arostegui, que se suma a la ausencia sensible de Lorenzo Brown, un pilar para Scariolo en el Eurobasket que no podrá ayudar en el Mundial por un problema físico que ha arrastrado durante la última temporada.

El seleccionador sí cuenta con un Santi Aldama que debutará con la absoluta, aunque con su último gran curso con un papel muy protagonista en los Grizzlies como aval, algo que le hace estar destinado a un rol importante. También aparece en esta prelista el azulgrana Álex Abrines, cuyo último gran torneo fueron los Juegos de Tokio en 2021.

El del Barça es la principal novedad en las opciones exteriores de la España ofrecida este miércoles por Scariolo, que vuelve a apostar por los veteranos y 'pesos pesados' Rudy Fernández y Sergio Llull, y Darío Brizuela, que repite.

Los hermanos Hernangómez siguen teniendo protagonismo, pese a que, sobre todo Juancho, no han tenido la relevancia esperada en la última temporada en la NBA. En el caso de Willy, algo decepcionante, después de ser el MVP del Eurobasket, pero Scariolo continúa dando galones a una 'pareja' que se antoja imprescindible para competir contra los mejores. Como interiores, también aparecen Usman Garuba y Sebas Saiz.

Así, la lista la integran Alberto Abalde (Real Madrid), Álex Abrines (Barça), Santi Aldama (Memphis Grizzlies), Dario Brizuela (Unicaja), Víctor Claver (Valencia Basket), Alberto Díaz (Unicaja), Jaime Fernández (Lenovo Tenerife), Rudy Fernández (Real Madrid), Usman Garuba (Atlanta Hawks), Juancho Hernangómez (libre), Willy Hernangómez (libre), Sergio Llull (Real Madrid), Joel Parra (Joventut), Jaime Pradilla (Valencia Basket), Ricky Rubio (Cleveland Cavaliers) y Sebas Saiz (Alvark Tokyo).

'La Familia' iniciará la concentración el 26 de julio en Madrid, donde jugará en el WiZink Center su primer encuentro de preparación ante Venezuela el 4 de agosto.

Los próximos partidos los disputará en el Martín Carpena de Málaga ante Eslovenia, el 11 de agosto, y Estados Unidos, el 13 de agosto. La vigente campeona de Europa y del mundo finalizará su gira de preparación enfrentándose a Canadá, el 17 de agosto, y a la República Dominicana, el 19 de agosto, en Granada.

España comenzará la defensa de su segunda estrella de campeón del Mundo en Yakarta (Indonesia) a partir del próximo 25 de agosto tras quedar encuadrada en el Grupo G junto a Irán, Costa de Marfil y Brasil. El equipo que dirige Sergio Scariolo llegará a la cita mundialista como número 1 del ranking mundial de la FIBA.