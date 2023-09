AMP.- Baloncesto/Selección.- Crónica del España - Letonia, 69-74

España pierde (69-74) ante Letonia y se complica la vida en el Mundial

La selección española de baloncesto perdió este viernes por un ajustado 69-74 ante la de Letonia en el primer partido de la segunda fase del Mundobasket 2023, un duelo poco brillante del equipo español, que pudo irse en el marcador en el tercer cuarto, pero un buen arreón final de los letones, coincidiendo con los peores minutos de los de Scariolo, confirmó una derrota que complica y mucho el pase a cuartos de final del torneo para España.

Los pupilos de Sergio Scariolo, que no dio mucho protagonismo a Núñez -líder hasta ahora del equipo-, presentaron dudas en defensa y poca fluidez en ataque, dejando entrever las carencias en el juego exterior --33% en triples--. Solo en el tercer cuarto se vio a una mejor España, llegando a tener ventaja de 12 puntos, aunque la alegría no duró mucho por un letal parcial 5-18 para los letones en el último cuarto, el mejor de los debutantes en el Mundial y verdugo de Francia, y cuando los españoles no estuvieron a la altura, encajando su primera derrota en el torneo.

Esta, en el peor partido de la selección --rompe el récord de 11 encuentros ganando en Copa del Mundo--, complica la vida a España, obligada ahora a ganar a Canadá este domingo para soñar con los cuartos de final y el billete olímpico para París 2024, dependiendo también de lo que pase en el Letonia-Brasil. Willy Hernangómez (14 puntos); Brizuela (11), con un esperanzador triple al final; y Garuba (11), que tuvo en sus manos las opciones de empatar, fueron los más destacados.

Scariolo propuso un equipo más físico y defensivo, con Alberto Díaz y Víctor Claver en el quinteto inicial, con Llull y Juancho Hernangómez sirviendo balones a Willy, que fue el más destacado del inicio para España. Aunque el engranaje físico no terminaba de funcionar, con los letones ganando cuerpeos y anotando bajo el aro, por delante en el marcador tras cinco minutos (9-10).

La intensidad que se presuponía no fue tal en este primer cuarto, sin ayudas en el bloqueo a tiros, y sufriendo con el base letón Zagars, generador de juego y puntos, aunque sin el esperado peligro desde el perímetro. Su salida al banquillo en la recta final de este primer envite no permitió tampoco a España distanciarse en el marcador, sino todo lo contrario, con un Scariolo desesperado con su equipo, que terminó por detrás (16-17) el primer cuarto.

La selección se vio penalizada por el no muy alto listón de la energía y el ritmo en esos primeros 10 minutos, con una Letonia cómoda. El segundo cuarto continuó algo trabado, sin el concurso de triples esperado, con un 1/8 (0 en España) en los 12 minutos de juego entre ambos equipos. Ese primer acierto desde el perímetro animó a Letonia, con Zagars convertido ya en un dolor de cabeza para Scariolo y los suyos.

La selección seguía perdida, con unas excesivas 8 pérdidas hasta ese momento y chocando ante una Letonia más vertical y con las ideas más claras. Con un mal 18-25 en el marcador, España se reenganchó con su primer triple, de Juancho Hernangómez. Un parcial de 9-0 en el final del segundo cuarto desatascó mentalmente al equipo, y pudo ser mayor si una 'mandarina' de Llull hubiera sido válida, aunque quedó en falta. Otro triple de Brizuela tras una buena combinación permitió a España irse por delante (32-29) al descanso.

Tras el paso por vestuarios, Letonia arrancó con un tiro libre por una técnica a Scariolo, en un inicio de tercer cuarto que se antojaba clave para el devenir del encuentro. Y el arranque de España no estuvo a la altura, con un parcial en contra de 0-8 en menos de dos minutos. Los triples de Claver y Díaz dieron algo de aire y anotación a un ataque algo pobre de los españoles, siempre a remolque y siguiendo el ritmo letón.

Con igualdad máxima en este tercer cuarto, España sacó carácter y garra para endosar un casi definitivo parcial de 12-0, marcando una distancia que solo bajó a 10 unidades antes de comenzar el cuarto definitivo. Brizuela y Rudy anotaron desde fuera para acercar el triunfo español, en la manga de mayor anotación para ambos equipos (26 y 18), con un juego más fluido. En el mejor periodo de España, también con bonus letón, Garuba también fue ese martillo pilón que busca Scariolo, decisivo por dentro.

En el último cuarto, la batalla por los cuartos se apretó, con solo un punto, y de tiro libre, de 'La Familia'. Además, un 2+1 y dos triples consecutivos de Letonia puso el empate y la tensión en el pabellón de Indonesia, con España en bonus para los últimos cuatro minutos. Una buena maniobra de Zoriks confirmó el bajón de los de Scariolo, que sufrieron un parcial de 5-18 que alargó la igualdad y no permitió a España tener un final tranquilo.

Y fue peor aún con otro lanzamiento de tres acertado de Bertans y otra canasta de Rodions Kurucs, dos puñales para poner a los letones con un colchón vital de cinco puntos para el último minuto y medio. España fió sus opciones al tiro exterior y no salió, pese a que Brizuela hizo soñar con el triunfo. Finalmente, una Letonia más fresca y serena aguantó esa tensión final para certificar esos cuartos de final salvo hecatombe.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: ESPAÑA, 69 - LETONIA, 74 (32-29 al descanso).

--EQUIPOS:

ESPAÑA: Díaz (3), Llull (5), Claver (4), J. Hernangómez (9) y W. Hernangómez (14) --quinteto inicial-- Brizuela (11), R. Fernández (), Aldama (2), Núñez (-), Abrines (5), Parra (-), R. Fernández (5), Garuba (11).

LETONIA: Zagars (7), Arturs Kurucs (1), Rodions Kurucs (13), Davis Bertans (16), Rolands Smits (11) --quinteto inicial--; Strautins (2), Dairis Bertans (-), Cavars (), Skele (2), Grazulis (11), Pasecniks (), Zoriks (11).

--PARCIALES: 16-17, 16-12, 26-18 y 11-27.

--ÁRBITROS: Vázquez, Glisic y Fernández.

--PABELLÓN: Indonesia Arena.