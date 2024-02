AMP.- Baloncesto/Selección.- Crónica del España - Japón, 75-86

España sucumbe ante el ciclón de Japón y abre mal el Preolímpico

La selección española femenina de baloncesto ha perdido este jueves ante Japón (75-86), en el primer partido del Torneo Preolímpico que se disputa en Sopron (Hungría), y se complica algo la vida al sucumbir al ciclón físico, con una velocidad de juego endiablada, de unas niponas que sacaron a las españolas del partido a base de triples, hasta 15 anotados, y de posesiones rápidas.

No bajó su intensidad Japón, vigente subcampeona olímpica, gracias a sus constantes cambios y, pese a cargarse pronto de faltas varias de sus jugadoras importantes, la táctica les valió para anular a una España que se fue 36-46 abajo al descanso y que llegó a perder por 17 puntos en el tercer parcial y de 16 en el último.

Una losa que, pese al esfuerzo final de las de Miguel Méndez, fue demasiado pesada de levantar. La debutante Megan Gustafson llegó a poner a España por debajo de la barrera psicológica de los 10 puntos pero Japón volvió a meter triples con facilidad y asiduidad para confirmar su victoria.

Nunca había ganado Japón a España en un partido oficial y, de los últimos siete encuentros contando amistosos, España había ganado todos. Pero esta vez, en un Preolímpico que reparte tres billetes para París y dejará a un solo equipo fuera de la cita olímpica, España dudó, se dejó dominar y perdió.

De nada sirvieron los 19 puntos y 7 rebotes de la pívot Raquel Carrera o los 15 puntos de la también interior Megan Gustafson --que debutó con España a nivel internacional-- ante una Japón que, sabiendo sus carencias físicas, de tall y de peso, optó por correr y por asfixiar a sus rivales.

Japón se lo jugó todo, o casi todo, al triple y acertó con su apuesta. Las niponas de Toru Onzuka anotaron 15 triples con un 37,5 por ciento de acierto y ello fue la clave de su victoria. España no supo además romper el alto ritmo de juego y ello benefició más a unas asiáticas que creyeron de inicio a fin en su plan de partido.

Con 6/8 en triples y sin siquiera lanzar un tiro de 2 puntos, Saki Hayashi se fue a los 20 puntos y fue la punta de lanza de Japón, secundada por los otros 20 puntos de Evelyn Mawuli --con su hermana la 'estudiantil' Stephanie autora de 9-- y los 15 de Mai Yamamoto. Actuación coral de Japón, pese a ese espectáculo de Hayashi.

Pese a la superioridad física, España no pudo o no supo llevar el duelo a su terreno. Tenía que dominar el rebote y Japón capturó uno más. Debía llevar el juego a la pintura y no lo hizo suficiente. Debía intentar pillar a contrapié a las niponas y estas lograron defender casi cada jugada con 5 contra 5. Y, sobre todo, no pudieron cortar el ritmo frenético de juego de las asiáticas. De ahí que apenas estuvieron, las de Méndez, 1:57 minutos arriba en el marcador.

España se jugará estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 de este verano ante Canadá, sin duda ante el rival más fuerte sobre el papel, este viernes y jugará el último duelo el domingo contra la anfitriona Hungría, en principio la más débil pero con el público de su lado. Torneo todavía abierto y veremos si este -11 no perjudica en exceso a las españolas.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 75 - JAPÓN, 86 (36-46, al descanso).

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Cazorla (5), Casas (7), Conde (6), Gil (5) y Carrera (19) --quinteto inicial--; Gustafson (15), Ortiz (2), Ouviña (4), Rodríguez (9) y Torrens (3).

JAPÓN: Yamamoto (15), Miyazaki (8), Hayashi (20), Akaho (4) y Takada (8) --quinteto inicial--; Hirashita (2), E.Mawuli (20), Kawai (-), S.Mawuli (9) y Yoshida (-).

--PARCIALEs: 18-26, 18-20, 21-23 y 18-17.

--ÁRBITROS: Anaya (PAN), Horozov (BUL) y Straube (ALE). Sin eliminados.

--PABELLÓN: Arena Sopron.