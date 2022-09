Alemania elimina a la Grecia de Antetokounmpo y se medirá a España en semifinales

La selección alemana, al son de los triples de sus cañoneros (17 aciertos de 31 intentos), echó a la Grecia de Giannis Antetokounmpo del Europeo de baloncesto y desafiará el próximo viernes en las semifinales a España, que este martes también ganó a Finlandia (100-90).



En un Mercedes-Benz Arena de Berlín lleno hasta la bandera, la anfitriona devoró al equipo del dos veces MVP de la NBA, en un tercer cuarto memorable (26-10).



Liderados por el base Dennis Schroeder (26 puntos y 8 asistencias), Franz Wagner y Andreas Obst, ambos con 19 puntos, el equipo germano anuló a los compañeros de 'Anteto' (31 puntos y 7 rebotes), muy desacertados desde el perímetro, que, junto a Giannoulis Larentzakis (18), aguantó a su equipo hasta que a 5 minutos para el final fue excluido al ver la segunda falta antideportiva.



El primer tiempo fue un homenaje al baloncesto ofensivo. Entre ambos equipos anotaron 118 puntos, pero la partida la descanso la ganó Grecia (57-61), que fue de menos a más con un 'Anteto' omnipresente con 18 puntos y 8 asistencias en los primeros 20 minutos.

Y eso que Alemania empezó como un cohete desde el perímetro. En los primeros diez minutos, comandados por Dennis Schroeder, Franz Wagner y Andreas Obst, los anfitriones transformaron 8 triples de 12 intentos.



Con sus lanzadores entonados, los alemanes llegaron a gozar de una ventaja de 14 puntos (25-11, min.5). Grecia frenó la sangría de la mano de su estrella y acabó el primer acto con un parcial 6-16 con el que se acercó a la anfitriona (31-27).



El ritmo trepidante no cesó en el segundo acto, cuando se vivió un intercambio de golpes. Los porcentajes de los alemanes desde la línea de 6,75 metros bajaron y Grecia, con Larentzakis y Tyler Dorsey como microondas, cogió las riendas del encuentro (44-46).



Alemania sostuvo el estirón griego con los triples de Obst, pero el conjunto griego acabó con mejores sensaciones gracias a un triple desde su campo y sobre la bocina de Kostas Sloukas (57-61).



La defensa alemana mejoró mucho en la reanudación. Grecia no encontraba a Giannis y su rival se reencontró con el acierto exterior para volver a mandar en el marcador. Y lo hizo con un parcial abrumador de 20-1 en siete minutos de juego (77-62). Estallaba el público alemán del Mercedes-Benz Arena, que veía más cerca el sueño de las semifinales.



Pero Giannis todavía no había dicho la última palabra y, con sus compañeros desparecidos en ataque, tiró de orgullo para evitar un mayor naufragio antes del último cuarto (83-71).



Alemania siguió comandando el ritmo del partido en el último acto con Schroeder y Wagner. Grecia seguía sin anotar desde el perímetro y dependía excesivamente de los chispazos de Antetokounmpo, que a cinco minutos para el final veía como era excluido tras ver la segunda antideportiva.



Sin el dos veces MVP de la NBA, se acabó Grecia. Con una ventaja de 14 puntos (96-80), Alemania hurgó en la herida de su rival, que llegó a ganar de 21 puntos (105-84, min.38), antes de que la selección helena maquillara el resultado.

Tras la eliminación de la Serbia de Nikola Jokic en los octavos de final, este martes le tocó a Giannis. El esloveno Luka Doncic, que este miércoles se medirá a Polonia en los cuartos de final, es el único superviviente de las tres 'superestrellas' de la NBA del Eurobasket. El colectivo se impuso de nuevo al talento individual. España está avisada.

FICHA DEL PARTIDO:

107 - Alemania (31+26+26+24): Obst (19), Schroeder (26), Theis (13), Voigtmann (8), Wagner (19) -cinco inicial-, Lo (3), Giffey (3), Wiler-Babb (6), Wohlfarth-Bottermann (-), Hollatz (-), Thielman (10) y Sengfelder (-).

96 - Grecia (27+34+10+25): Giannis Antetokounmpo (31), Calathes (2), Dorsey (13), Papagiannis (6), Papanikolaou (7) -cinco inicial-, Lountzis (-), Larentzakis (18), Agravanis (7), Papapetrou (-), Kostas Antetokounmpo (-) y Thanasis Antetokounmpo (4).

Árbitros: Ademir Zurapovic (Bosnia y Herzegovina), Saverio Lanzarini (Italia) y Boris Krejic (Eslovenia). Eliminados: G.Anetokounmpo (min.35 por dos antideportivas) y Schroeder (min.37).

Incidencias: Partido de los cuartos de final del Europeo de baloncesto disputado en el Mercedes-Benz Arena de Berlín ante 14.073 espectadores.