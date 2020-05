Alberto Díaz: "No sabemos qué va a pasar y evidentemente hay mucha preocupación"

El base del Unicaja Alberto Díaz ha reconocido que en el seno del equipo existe "mucha preocupación" porque "no hay precedentes" de una situación como la actual, aunque también ha reconocido que tienen "muchas ganas de jugar" y que espera retomar cuanto antes los entrenamientos grupales porque eso sería "buena señal".

"Sentimos un poco de incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, es algo que se escapa de nuestro control. No hay precedentes y no sabemos cómo nos va a aceptar a nivel de competición, evidentemente hay mucha preocupación. Lo que queremos todos es que la situación vaya evolucionando bien, que siga su ritmo, y si empezamos ya a hacer sesiones de grupo querrá decir que todo va bien y va mejorando y eso es buena señal", analizó Díaz en declaraciones facilitadas por el Unicaja.

En este sentido, reconoció que "evidentemente hay ganas" de volver a jugar. "Muchas veces hay una balanza entre la salud personal y de la familia con la que convives y el deporte o la competición, pero evidentemente yo tengo muchas ganas. Yo venía de un mes anterior sin competir y particularmente tengo muchas ganas de volver a jugar", reiteró.

Tras la vuelta al trabajo de pabellón, el internacional español subrayó que "se nota la diferencia entre trabajar en casa y trabajar en la pista" y dijo que "estos entrenamientos son una mezcla entre pretemporada y postemporada". "Al final tienes que seguir un poco con el contacto con el balón de ese principio de pretemporada que vas intentando coger fondo poco a poco y mezclando con ejercicios de manejo de balón y tiro", describió.

A nivel personal, destacó que se encuentra "muy bien" de la lesión que sufrió en la Copa del Rey. "Estoy cien por cien. Es verdad que aunque hagas ejercicio, como el ritmo de partido no hay nada que lo pueda simular. Evidentemente eso no se puede igualar y cuento con ello, pero si me encuentro al cien por cien con todo lo que hago, es buena señal", celebró.