Alba Torrens refuerza al Valencia Basket

La ala-pívot española Alba Torrens jugará en el Valencia Basket la próxima temporada, reforzando el proyecto del club taronja para "competir por todo", según ha anunciado este lunes el conjunto español en un comunicado.

"El club reforzará el proyecto para competir por todo y con ese objetivo ha alcanzado un acuerdo con la jugadora Alba Torrens (ala-pívot, 1.92, 32 años) para que forme parte del equipo taronja la próxima temporada. La internacional española se une así a Leticia Romero, Ángela Salvadores y Raquel Carrera, jugadoras que ya tenían contrato para la próxima campaña", informó el Valencia Basket.

