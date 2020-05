Alba Torrens: "Me ilusiona el año 2021 y llegar al Mundial de Australia"

La jugadora española del UMMC Ekaterimburgo, Alba Torrens, está "muy ilusionada" con el año 2021, en el que jugarán el Campeonato de Europa y los Juegos Olímpicos, y también mostró su deseo por llegar al "Mundial de Australia" de 2022 con el "compromiso actual" que tiene el grupo dirigido por Lucas Mondelo.

"Me gustaría ganar Eurobasket y el oro olímpico", dijo sin reservas en una charla digital organizada por la Federación Española de Baloncesto (FEB). "Es importante el hecho de desear algo, nos iluisona y nos lleva a la motivación, es importante saber que no se puede esperar a que lleguen los éxitos, hay que trabajar para ellos", añadió.

"Los resultados no los sabemos, pero sí sé que el equipo estará preparado para trabajar donde sea. No será fácil, lo sabemos, pero queremos competir en las mejores condiciones posibles en las dos competiciones: Europeo y Juegos Olímpicos", apuntó la mallorquina.

Además, preguntada por una posible vuelta a España, la de Binissalem no se plantea un cambio de aires por el momento. "Estoy muy contenta en Ekaterimburgo, en Rusia, y en estos momentos me gustaría seguir allí. ¿Después? Nunca se sabe lo que llegará".

En relación al futuro con la selección, Torrens no se cierra la puerta a seguir dentro de dos temporadas en el Mundial de Australia, al que acudiría con casi 33 años. "Me gustaría llegar al Mundial de Australia, creo que este equipo tiene un compromiso muy alto, es una selección comprometida con el grupo y cada jugadora con sí misma. Siempre intentamos superarnos y volver a estar listas para competir. No pienso en el pasado, sólo en trabajar para conseguir lo que quieres", espetó.

Por último, la insular estuvo recordando grandes momentos con la selección, un equipo que no se baja del podio desde 2013, y destacó el cariño de Tenerife recibido en el Mundial del año pasado. En cuanto a la situación provocada por el coronavirus, la española admitió la "incertidumbre" y su confianza para superar como sociedad esta prueba.