Aday Mara, una de las jóvenes perlas del baloncesto español, recala en UCLA, de la NCAA

El canterano del Casademont Zaragoza y joven promesa del baloncesto nacional Aday Mara jugará en la prestigioso centro UCLA de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), informa la cuenta oficial de la universidad a través de su cuenta de Twitter.



El jugador de 18 años se despidió el miércoles de la entidad en un comunicado en sus redes sociales. "Ha sido una decisión muy difícil de tomar ya que Basket Zaragoza ha sido el club en el que he crecido, y que me ha permitido conocer a personas increíbles que me han ayudado a formarme como jugador y como persona", explicaba.

The Bruins have signed Aday Mara, a 7-foot-3 center from Spain. Mara will be a freshman at UCLA this fall.



Firme promesa del baloncesto

El pívot maño de 2,21 metros es uno de los mayores proyectos nacionales de los últimos años. Tras pasar por el filial y jugar en LEB Oro con el Levitec Huesca, Mara debutó con el primer equipo en 2021 durante un partido de la Copa Europea de la FIBA. El pasado 16 de octubre debutó en la ACB contra el Baskonia, ante el que logró 8 puntos y 4 rebotes. En marzo logró su récord anotador con 15 puntos, 5 rebotes, 2 robos y 3 tapones.



Aday Mara además ha brillado con las categorías inferiores de la selección nacional. En 2022 consiguió una plata histórica en el Mundial Sub-17 al promediar 12,6 puntos, 5 rebotes y 1,9 tapones. El pasado 30 de julio repitió la hazaña en el Europeo Sub-18 ante el combinado serbio.



Los UCLA Bruins pertenecen a la Pac-12, una de las conferencias más importantes de la competición universitaria. Mara se une a otros españoles que han dado ese salto a EEUU como Baba Miller, Miguel Ayesa o Alonso Faure.

Carta de despedida

Apenas veinticuatro horas antes, el jugador se despedía del Casademont Zaragoza con una emotiva carta de despedida, en la que mostraba su agradecimiento a su club, a su ciudad y a su afición.

Goodbye message from Aday to all @CasademontZGZpic.twitter.com/JODDX8jL6c — Aday Mara News (@AdayMaraNews) August 2, 2023

"Marea roja,

Después de 8 años en esta familia ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Ha sido una decisión muy dificil de tomar ya que Basket Zaragoza ha sido el club en el que he crecido y que me ha permitido conocer a personas increibles que me han ayudado a formarme como jugador y como persona.

Por este motivo me gustaría darle las gracias a todos los que han compartido mi camino durante estos años. A todos los entrenadores, preparadores fisicos, delegados y fisios. A mis compañeros, por ayudarme en cada entrenamiento a ser mejor jugador, a todo el personal que trabaja en el Príncipe Felipe con el que siempre he podido hablar y compartir momentos divertidos.

Y por supuesto a la afición, que me ha apoyado y dado todo su cariño. Ha sido una decisión complicada porque me voy de casa, me alejo de mis padres, de mi familia, de mis amigos. Y todo por una única razón: poder compaginar mi desarrollo personal y académico en una universidad americana con mi desarrollo deportivo al más alto nivel.

Para mí, este año ha sido un sueño hecho realidad. He jugado en el equipo que iba a ver cada fin de semana. Y he compartido vestuario y pista con jugadores que admiro y veía por a televisión cuando era pequeño.

Me voy deseando lo mejor al equipo de mi ciudad y a todos sus aficionados", escribió en una carta difundida a través de sus redes sociales.