Acuerdo entre FIBA y Euroliga para evitar solapar las competiciones de selecciones y clubes en el calendario

La FIBA y la Euroliga de baloncesto han informado de que han acordado este lunes "evitar cualquier solapamiento en el calendario de las competiciones de selecciones nacionales y la de clubes en la temporada 2023-24".

Asimismo, ambas entidades han confirmado que "seguirán debatiendo durante los próximos doce meses para alcanzar soluciones mutuamente aceptables por el bien del baloncesto en Europa y en todo el mundo" y agregan que no harán de momento más comentarios al respecto.



Este acuerdo hace referencia a las conocidas como "ventanas", las fases de clasificación para los torneos de selecciones que se disputan durante la temporada y para las que se paran las ligas nacionales y la Eurocopa, pero no la Euroliga ni la NBA.



Así, coincidían los partidos de la Euroliga con los de las selecciones, por lo que no podían acudir los jugadores involucrados en la competición continental.