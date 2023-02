Victoria coral de los Pelicans con protagonismo de Willy; los Grizzlies de Aldama no pudieron con los Raptors

Gran jornada para el español Willy Hernangómez, que firmó la mejor actuación de su temporada con un doble doble de 22 puntos y 16 rebotes, con cuatro asistencias, en el cómodo triunfo de los Pelicans sobre los Kings. El equipo de New Orleans sumó su segunda victoria consecutiva tras hundirse por una racha de diez derrotas seguidas que le hicieron bajar a los puestos de 'play-in'.

Trey Murphy brilló con treinta puntos y seis triples, en una tarde en la que los Pelicans no contaron con Brandon Ingram, el protagonista de la victoria contra Los Ángeles Lakers del día anterior, cuando metió 35 puntos.

Los Knicks remontaron 21 puntos de desventaja y cortaron la racha de ocho victorias de los 76ers fuera de casa, liderados por los 24 puntos de Julius Randle, los 21 de Jalen Brunson y los 17, con cinco triples, del francés Evan Fournier, decisivo con unas grandes jugadas en el cuarto período.

Julius Randle (24 PTS, 9 REB, 7 AST) led the rally while Evan Fournier (17 PTS, 5 3PM) dropped a season-high to help the @nyknicks complete the 21-PT comeback ?? pic.twitter.com/EVB6K7ZQBD