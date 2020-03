Tres jugadores en los Sixers, dos de los Lakers y uno de los Celtics, nuevos casos de coronavirus en la NBA

Las malas noticias volvieron a darse dentro de la NBA después de confirmarse esta noche que el base-escolta Marcus Smart, de los Celtics de Boston, y dos jugadores más de Los Angeles Lakers, dieron positivo al coronavirus, elevando a 10 el número de profesionales que desarrollan el COVID-19.

Ambos equipos emitieron declaraciones el jueves anunciando las pruebas positivas, aunque no identificaron a los jugadores por su nombre.

Smart si fue el que publicó esta noche un tuit confirmando que había dado positivo y pedía a todas las personas que cumpliesen con las recomendaciones que han sido hechas por las autoridades de salud, que guarden la cuarentena y extremen al máximo todas las medidas de higiene, especialmente con el lavado de las manos.

"Estoy bien, me siento bien. No siento ninguno de los síntomas", comentó Smart en un vídeo que publicó en las redes sociales. "Pero no puedo enfatizar lo importante que es el distanciamiento social y realmente alejándote de un gran grupo de personas y simplemente lavándote las manos y ayudando a protegerte. Y ayuda a proteger a los demás al hacerlo contigo mismo".

Smart fue más enfático en su tuit al abordar el tema del distanciamiento social, escribiendo: "La generación más joven en nuestro país debe distanciarse. Esto no es una broma. No hacerlo es egoísta. Juntos podemos vencer esto, pero debemos vencer juntos por estar separados por un corto tiempo".

Mientras que los Celtics a través de un comunicado informó que el jugador contagiado, que luego se confirmó fue Smart, había sido evaluado debido a que protagonizó una "exposición a un caso positivo conocido". El equipo dijo que no presentaba síntomas y que estuvo aislado durante varios días.

Smart, de 26 años, dijo que fue evaluado hace cinco días y obtuvo sus resultados el jueves por la noche.

Por su parte, los jugadores de los Lakers fueron examinados el miércoles y recibieron sus resultados un día después, este jueves.

El equipo angelino decidió someter a exámenes a los jugadores después que cuatro de los Nets de Brooklyn, entre ellos el alero estrella Kevin Durant, el martes, habían dado positivo al COVID-19.

El último partido de los Lakers fue contra los Nets el 10 de marzo en el Staples Center. La temporada de la NBA se suspendió indefinidamente al día siguiente, tras el primer positivo de COVID-19 que lo dio el pívot francés de los Jazz de Utah, Rudy Gobert.

Catorce jugadores de la lista de 17 jugadores de los Lakers (incluidos los contratos de dos vías) fueron evaluados, mientras que otros tres no lo hicieron al no encontrarse en Los Angeles tras haber recibido permiso del equipo para que abandonasen la ciudad.

El equipo a través de un comunicado confirmó que habían recibido todos los resultados de los exámenes y que dos jugadores, a los que no nombraron, habían dado positivo, aunque no tenían síntomas y comenzaron la cuarentena bajo el cuidad de los médicos del club.

"Se les pide a todos los jugadores y miembros del personal de los Lakers que continúen observando las pautas de auto cuarentena y refugio en el hogar, controlen de cerca su salud, consulten con sus médicos personales y mantengan una comunicación constante con el equipo", añade el comunicado del equipo angelino.

Como el resto de los 12 equipos, con la excepción de los Jazz, que ya se han sometido a las pruebas COVID-19, los Lakers mandaron a sus jugadores a un laboratorio privado, donde sin tener que bajarse del automóvil le fueron recogidas muestra de su mucosidad a través de la nariz, y el club angelino se hizo cargo de todos los costos.

Los Lakers ahora evaluarán a los entrenadores y al personal de apoyo que tuvieron contacto cercano con los jugadores, de acuerdo a la información ofrecida por varios medios de comunicación locales.

Antes de que se conocieran los tres nuevos positivos de jugadores, los equipos de los Sixers de Filadelfia y los Nuggets de Denver, confirmaron que les habían hecho las pruebas a todo el personal de sus respectivas organizaciones.

Los Sixers informaron que tres personas habían dado positivo y se encontraban ya en aislamiento, mientras que los Nuggets confirmaron la existencia entre su personal de una persona que dio positivo.

Mientras la NBA, antes que se conociesen los nuevos casos positivos de coronavirus dentro de los Celtics, Lakers, Sixers y Denver, había enviado ya un memorando interno a los 30 equipos de la liga en el que les pedía que a partir del viernes, todos deben cerrar sus instalaciones de preparación y entrenamiento a los jugadores y al personal hasta nuevo aviso.

El memorando del jueves fue una actualización de los enviados por la liga a principios de esta semana, en el que describía cómo los equipos deben manejar a los jugadores y al personal que entran y salen de sus edificios a medida que la competición está suspendida indefinidamente debido al coronavirus.

Con los nuevos casos confirmados de coronavirus ya son 14 los que se han registrado en la NBA, 10 jugadores y cuatro profesionales que trabajan dentro de la organización de los equipos.

Tras Gobert, su compañero de equipo, el escolta Donovan Mitchell, fue el segundo positivo; luego se dio el del ala-pívot Christian Wood (Detroit); los cuatro jugadores de los Nets; Smart (Celtics) y los dos jugadores de Lakers.

Además tres individuos de la organización de los Sixers y otro de la de los Nuggets.