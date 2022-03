Tatum y Jokic, protagonistas de la noche en la NBA; doble-doble de Ibaka en la victoria de los Bucks

Jayson Tatum y Nikola Jokic, con 54 y 46 puntos, respectivamente, fueron los grandes protagonistas de una jornada dominical de la NBA que vio cómo los Houston Rockets, colistas en el Oeste, sorprendían a los poderosos Memphis Grizzlies.

Solo un día después de que LeBron James causara sensación con 56 puntos en Los Angeles Lakers, Jayson Tatum dio una exhibición en los Boston Celtics y, con 54 puntos, derrotó a unos Brooklyn Nets en los que no fueron suficientes los 37 puntos de Kevin Durant.

Jayson Tatum had the hot hand for us this afternoon as he dropped a season-high 54 points during our 126-120 win over the Nets. pic.twitter.com/4f1utLR2aC