Tatum y Antetokounmpo, protagonistas; los Raptors remontan 23 puntos a los Wizards, a pesar de Kuzma

Jayson Tatum y Giannis Antetokounmpo comandaron este lunes las victorias de los Boston Celtics y los Milwaukee Bucks, respectivamente, mientras que los Toronto Raptors lograron la hazaña de la jornada al remontar a los Washington Wizards un partido que perdían por 23 puntos en el tercer cuarto.

Con 17 puntos en el último cuarto y 35 en total, Tatum fundió a los New York Knicks y le dio a los Celtics su tercer triunfo seguido. El dominicano Al Horford logró 2 puntos y 4 rebotes en 21 minutos saliendo desde el banquillo para Boston.

Jalen Brunson (26 puntos) y Julius Randle (25 puntos y 9 rebotes) fueron los principales referentes en unos Knicks que se vinieron abajo en la segunda mitad (62-45).

Antetokounmpo brilló con 35 puntos y 11 rebotes para que los Bucks se llevaran el triunfo frente a los Chicago Bulls, que tuvieron a Nikola Vucevic como faro con 26 puntos y 12 rebotes.

Damian Lillard, tras dos partidos fuera por molestias en los gemelos, volvió con Milwaukee pero no tuvo suerte en su regreso ya que se quedó en solo 12 puntos y un decepcionante 3 de 17 en tiros (1 de 9 en triples).

Los Raptors perdían 45-64 al descanso y fueron 23 puntos abajo (48-71) con 9.32 en el tercer cuarto, pero el equipo de Toronto se sacó de la chistera una gran remontada de la mano de Pascal Siakam, que se lució con 39 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. De nada sirvieron para los Wizards, que llevan tres derrotas seguidas, los 34 puntos de Kyle Kuzma.

De'Aaron Fox, con 28 puntos y 6 asistencias, volvió con los Kings tras cinco partidos fuera por un esguince de tobillo y Sacramento celebró el retorno de su estrella sumando su tercer triunfo seguido. El dominicano Chris Duarte metió 2 puntos en 9 minutos para unos Kings que tuvieron a cuatro jugadores por encima de los 20 puntos.

FINAL: Kings take down Cavs, 132-120



?? Kevin Huerter 20 PTS, 6 3PM

?? Keegan Murray 25 PTS, 8 REB, 3PM

?? Domantas Sabonis 23 PTS, 10 AST, 9 REB

?? De’Aaron Fox 28 PTS, 6 AST



Presented by @RedHawkCasinopic.twitter.com/mgGolvUjW2