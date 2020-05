Sergio Llull y la NBA: "Vestir la camiseta del Real Madrid solo tiene pros"

El base del Real Madrid Sergio Llull repasó este miércoles su carrera y el sueño que supone para él ser jugador del cuadro blanco, una realidad en la que solo experimenta "pros" y que le hace no mirar hacia la NBA, al tiempo que explicó el secreto de un equipo ganador de la mano de Pablo Laso.

"Cuando era pequeño veía los partidos del Madrid por la tele y era mi sueño jugar aquí. Pude cumplirlo y lo sigo haciendo. La NBA es la mejor Liga del mundo, pero tienes que poner en la balanza los pros y contras y para mí vestir esta camiseta solo tiene pros. Estoy muy a gusto, estamos en una dinámica ganadora y ojalá pueda seguir muchos años más", dijo en la tercera jornada de la Semana Blanca de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea.

Llull explicó su sentir como jugador del Madrid. "Representar a esta institución es una responsabilidad muy grande. Es el mejor club del mundo y tienes que actuar en consecuencia. Valores como el esfuerzo, el trabajo diario, el sacrificio, el compañerismo y no rendirse nunca van unidos a la historia del Real Madrid", dijo.

"Cuando eres deportistas de alto nivel tienes que tener claro el ejemplo que hay que dar a los jóvenes. Cuando eres pequeño sueñas con vestir esta camiseta, pero luego la realidad supera todos esos sueños. Detrás hay mucho esfuerzo, sacrificio y horas de entrenamiento. Sigo cumpliendo ese sueño de vestir la camiseta del Real Madrid", añadió.

Además, el internacional español recordó sus mejores momentos con el Madrid. "He tenido muy buenos momentos vistiendo esta camiseta. La Copa del Rey en Málaga con mi último tiro, el día de mi fichaje. Pero me quedaría con la Euroliga que ganamos en Madrid porque era un trofeo muy buscado que se nos resistió los años anteriores. Poder conseguir ese título frente a nuestros aficionados en un Palacio a rebosar es inolvidable. También fue un momento muy especial mi regreso tras la lesión por volver a sentirme jugador y por la ovación de la afición", recordó.

Por otro lado, Llull dio la clave de un equipo ganador como el formado por Laso durante la última década. "Creo que cuando un equipo funciona muy bien en la cancha es porque hay un grupo de personas fuera que lo hacen posible. Todo ese buen ambiente se ve reflejado en el campo y nos hace jugar lo mejor que podemos para celebrar títulos juntos. Es primordial anteponer el beneficio del equipo al personal. Tenemos jugadores de mucha calidad pero todos conocen su rol y lo que tienen que hacer para que el equipo funcione", confesó.

"No podía imaginar lo que he conseguido ni en mis mejores sueños. Siempre he intentado dejarme la piel centrándome en el día a día para ir creciendo poco a poco en este gran club. Con lo que más se siente identificada la afición del Real Madrid es con un jugador que lo da todo, que nunca se rinde y lo intenta hasta el final. Es lo que yo intento hacer", afirmó al ser calificado de leyenda del club.