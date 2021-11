Ricky Rubio, premiado por la NBA por sus labores sociales

La NBA ha anunciado que el escolta español de los Cleveland Cavaliers, Ricky Rubio, ha recibido el premio 'NBA Cares Community Assist' en reconocimiento "a sus continuos esfuerzos por mejorar la vida de los niños y las familias, en particular los afectados por el cáncer, antes de la temporada 2021-22 de la NBA".



Este es el quinto año que la NBA entregan el premio a un jugador "por su impactante labor desde el final de la temporada regular y el inicio de la siguiente".



Según la NBA, el jugador "se ha comprometido a proporcionar recursos y mejorar la experiencia hospitalaria de los pacientes con cáncer y sus familias en su España natal y en Estados Unidos a través de la Fundación Ricky Rubio".



En abril, Rubio lanzó "I Am Ready" (estoy preparado), un programa virtual para facilitar estas experiencias a los pacientes de cáncer pediátrico que se someten a tratamientos de radiación.



El programa, que se entregará a 1.000 pacientes jóvenes en Estados Unidos durante la temporada 2021-22 de la NBA, presenta a Rubio guiando a los niños sobre lo que pueden esperar, así como a través de un entrenamiento para reducir su miedo y ansiedad por el tratamiento, recuerda la NBA.



En septiembre, en colaboración con Fundación "LaCaixa", Rubio anunció la construcción de una nueva área de rehabilitación terapéutica en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona para aumentar en casi un 40 % el número de niños y adolescentes que el hospital puede atender.



Durante el mismo mes, la Fundación Ricky Rubio también financió una estancia de una semana para una familia que estaba luchando contra el cáncer en el Dreams Village, "cuyo objetivo es tener un impacto positivo en la recuperación de los pacientes", agrega la NBA.



"Es un honor recibir el premio 'NBA Cares Offseason Community Assist'", dijo Rubio en declaraciones que difunde la NBA.





