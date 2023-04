Philadelphia, primer semifinalista; Miami aprovecha la baja de Antetokounmpo; Morant no puede con los Lakers

Los Ángeles Lakers, 111 - Memphis Grizzlies, 101 (2-1)

Con un demoledor y espectacular 35-9 en el primer cuarto, Los Ángeles Lakers pusieron muy pronto los cimientos de su victoria ante los Memphis Grizzlies (111-101) y tomaron en esta serie (2-1) tras un partido en el que fue expulsado el controvertido Dillon Brooks.

Después de sus polémicas declaraciones en las que llamó "viejo" a LeBron James, Brooks fue recibido en Los Ángeles con abucheos desde el calentamiento por unos aficionados que pitaron todas y cada una de sus acciones antes y durante el encuentro. Brooks tuvo una actuación muy discreta (7 puntos con un triste 3 de 13 en tiros) y además se fue a la ducha nada más empezar la segunda mitad tras darle un golpe en la entrepierna a LeBron.

What a night for AD ??



31 points

17 rebounds

3 blocks



Lakers take the 2-1 series lead.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/7kHPbRrOje — NBA (@NBA) April 23, 2023

Por su parte, los Lakers firmaron una actuación muy seria y convincente, ofrecieron tramos de abrasiva intensidad defensiva y desarmaron a unos Grizzlies a ratos desconocidos por su vulnerabilidad y que sufrieron los 31 puntos y 17 rebotes de Anthony Davis y los 25 puntos y 9 rebotes de LeBron. Rui Hachimura volvió a ser clave desde el banquillo con 16 tantos.

JA MORANT ??



45 PTS (22 straight in Q4)

9 REB

13 AST

6 3PM



Grizzlies look to even the series on Monday (10pm/et on TNT).#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/kzEdHXW91B — NBA (@NBA) April 23, 2023

De poco sirvió en Memphis el mayúsculo regreso de Ja Morant, duda hasta última hora por su lesión en la mano y que fue el comandante de los visitantes acariciando un portentoso triple-doble (45 puntos, 9 rebotes y 13 asistencias) y metiendo 24 de los 33 puntos de su equipo en el último cuarto. El español Santi Aldama aportó en los visitantes 6 puntos 2 rebotes.

Miami Heat, 121 - Milwaukee Bucks, 99 (2-1)

Los Miami Heat ganaron este sábado el tercer partido de la serie ante los Milwaukee Bucks (121-99) para adelantarse 2-1 gracias a un encuentro muy completo que, sin el lesionado Giannis Antetokounmpo, no tuvo respuesta de los visitantes. La estrella griega tan sólo ha podido disputar diez minutos en la eliminatoria y se mantiene como duda para los próximos enfrentamientos.

Jimmy Butler dropped 30 PTS, 5 REB, and 4 AST as the Heat won Game 3 to secure a 2-1 series lead ??#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/mybd3wyWSL — NBA (@NBA) April 23, 2023

En Miami, hasta seis jugadores anotaron en dobles dígitos destacando los 30 puntos de Jimmy Butler y los 20 tantos de Duncan Robinson desde el banquillo con 5 de 6 en triples. Bam Adebayo y Caleb Martin firmaron sendos dobles-dobles de 12 puntos y 11 rebotes.

Udonis Haslem receives a big ovation as he checks into Game 3 ??#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/jREu5BA7Am — NBA (@NBA) April 23, 2023

Por su parte, el máximo anotador de los visitantes fue Khris Middleton con 23 puntos. Jrue Holiday aportó 19 tantos. La única mala noticia para los Heat esta noche fue la lesión de Victor Oladipo en su rodilla izquierda tras un lance que supuso la sexta falta de Bobby Portis.

Los Ángeles Clippers, 100 - Phoenix Suns, 112 (1-3)

Los Phoenix Suns de Kevin Durant y Devin Booker se anotaron este sábado a domicilio el cuarto partido (100-112) ante unos Los Ángeles Clippers lastrados por las lesiones de Kawhi Leonard y Paul George y que, pese a otra actuación muy meritoria, ya no tienen margen de error en esta serie (1-3).

Devin Booker in the Suns Game 4 win:



?? 30 PTS

?? 9 REB

?? 7 AST



3 straight Playoff 30 pieces. HOOPING.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/9AektEIurY — NBA (@NBA) April 22, 2023

Durant (31 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias) y Booker (30 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias) brillaron y unieron esfuerzos para neutralizar el recital de Russell Westbrook, que se multiplicó ante las ausencias de Kawhi y George y que deslumbró con 37 puntos y 6 rebotes. De nada sirvió la exhibición del controvertido base y el esforzado y muy digno partido colectivo de los Clippers ya que el martes deberán ganar sí o sí en el quinto encuentro, que se jugará en Phoenix, si quieren mantenerse con vida en estos playoff.

Además de Booker y Durant, en los Suns fueron claves Deandre Ayton (15 puntos y 13 rebotes) y, sobre todo, Chris Paul, que logró 19 puntos y 9 asistencias y que metió 12 de sus puntos en un último cuarto espléndido. Dos estadísticas resultaron especialmente llamativas en este cuarto duelo: la superioridad de Phoenix en el rebote (61 frente a 42) y la diferencia en el volumen de tiros libres (8 de 10 para los Clippers, 21 de 27 para los Suns.

Brooklyn Nets, 88 - Philadelphia 76'ers, 96 (0-4)

Philadelphia 76ers se clasificó este sábado por la vía rápida a las semifinales de la Conferencia Este (0-4) tras vencer de nuevo a domicilio a Brooklyn Nets por 88-96, pese a no contar este domingo con Joel Embiid.

En una sólida actuación colectiva sin el lesionado Embiid, Tobias Harris (25 puntos y 12 rebotes), De'Anthony Melton (15 puntos, todos ellos en el último cuarto) y Paul Reed (10 puntos y 15 rebotes, 8 de ellos ofensivos) dieron un paso al frente para acompañar a James Harden (17 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias) y Tyrese Maxey (16 puntos y 8 rebotes).

Sixers get the Game 4 W and advance to the Eastern Conference Semifinals ??



Harden: 17 PTS, 8 REB, 11 AST

Harris: 25 PTS, 12 REB#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/si28XifZz2 — NBA (@NBA) April 22, 2023

Spencer Dinwiddie (20 puntos y 6 asistencias) y Nic Claxton (19 puntos y 12 rebotes) fueron los máximos anotadores de Brooklyn. Los Sixers (terceros en el Este) son el primer equipo que supera la primera ronda en estos playoff de 2023. Los de Filadelfia no conseguían un 4-0 en los playoff desde 1991. El equipo de Filadelfia se medirá en el siguiente cruce al vencedor de la eliminatoria entre los Boston Celtics y los Atlanta Hakws (2-1 por ahora para los de Jayson Tatum).