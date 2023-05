Nnaji: "Tengo el sueño de ir a la NBA y trabajo con ese objetivo"

El jugador del Barça James Nnaji comentó que su objetivo profesional es jugar en la NBA y que tiene planificado hacerlo "en máximos tres años", si bien ahora está centrado en ayudar al Barça a meterse en la 'Final Four' de la Euroliga, algo que tienen a tiro de una victoria contra el Zalgiris Kaunas.

"Tengo el objetivo de jugar en la NBA. Voy a ganar el Most Improved Player of the Year y seré al menos dos veces jugador del All-star. Lo veo en máximo tres años", aseguró el jugador en el reportaje de DAZN 'James Nnaji, el prodigio nigeriano del Barça'.

Un sueño ambicioso para un Nnaji que empezó a jugar al baloncesto en 2016 e iba a entrenar una sola vez al mes. "Tenía que estar en el mercado con mi madre. Si tenía algo de dinero, podía ir en algún transporte, pero si no, caminaba una hora bajo el sol para entrenar. Hubo un momento en el que mi familia me dijo: 'Tío, gastamos mucho dinero en que juegues al baloncesto', recordó.

Pero logró dar el salto a Europa, y tras una etapa formativa de dos años en Hungría, Nnaji logró "lo imposible"; fichar por el FC Barcelona. "Vi un mensaje en mi móvil de mi agente que decía: 'James, hay un equipo español interesado en que juegues con ellos'. Cuando me enteré de que era el Barça pensaba que era imposible", reconoció.

El responsable de scouting del FC Barcelona, Rubén Alcaraz, asegura que ficharon a Nnaji por un vídeo. "Ni siquiera nos desplazamos, decidimos ficharlo solo con lo que vimos de él en vídeo", desveló.

Fabián Telléz, exentrenador del Barça Junior, reconoce que en el primer mes ya fueron capaces de ver de lo que Nnaji era capaz. "Su grado de entrega, su capacidad de sacrificio y el respeto al staff y a sus compañeros, eran muy altos", apuntó.

En el reportaje se narra la historia de cómo un niño pasó de ayudar en el mercado a su madre a ser una estrella en ciernes de la Euroliga. De hecho, pese a tener papel de revulsivo en ciertos partidos, está a un paso de jugar su primera 'Final Four' de la competición.