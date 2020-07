La NBA no impedirá a los entrenadores mayores de 65 años acudir a la burbuja de Orlando por su edad

La oficina de la NBA ha asegurado a la asociación de entrenadores de la liga que "solo la edad" no será suficiente para evitar que un técnico vaya al Walt Disney World Resort con su equipo y pueda reiniciar la temporada regular. Las personas con alto riesgo de complicaciones graves por el coronavirus no irán, pero simplemente ser mayores, sin otros riesgos, no colocará a alguien en esa categoría.

"Todo el mundo pasa por un proceso de selección, pero la liga nos ha asegurado que nadie será marcado para ir a Orlando solo por su edad", informó el entrenador de los Dallas Mavericks, Rick Carlisle, presidente de la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto. Carlisle calificó la decisión como algo "muy positivo" y "justo" de cara a respetar los derechos laborales de unos profesionales que tienen la confianza de sus equipos y su rendimiento es máximo.

El director ejecutivo de la NBCA, David Fogel, y Carlisle expresaron su preocupación de que varios asistentes y tres entrenadores en jefe podrían tener restricciones para trabajar en Orlando debido a su edad y que algunos podrían tener problemas para reanudar sus carreras debido a eso. Gregg Popovich de San Antonio (71 años), Mike D'Antoni de Houston (69) y Alvin Gentry de Nueva Orleans (65) entran en esa categoría.

Los protocolos de salud y seguridad de 113 páginas enviados a los equipos describieron un proceso de varios niveles de identificación y "protección" potencial de los empleados del equipo designados como de mayor riesgo.

Todo el personal del equipo completará un cuestionario sobre los factores de riesgo individuales, incluidos el asma, los problemas cardíacos, los tratamientos continuos contra el cáncer, los hábitos de fumar, un índice de masa corporal superior a 40 como medida de obesidad, enfermedades renales o hepáticas y otras indicaciones de un sistema inmune comprometido.

Luego será un profesional médico el que determine la autorización de los profesionales que cumplen con todos los requisitos, además de dar negativo a las pruebas de coronavirus.

Por otro lado, os jugadores de la NBA podrán reivindicar la lucha por la justicia social, pero no podrán llevar en sus camisetas nombres de personas que fallecieron mientras se encontraban en custodia de la policía o durante incidentes de tipo racial.

Fuentes de la NBA argumentaron este miércoles que preocupa a los directivos que personas cercanas a algunos de esas víctimas se sientan ofendidas si esos nombres no son citados. También hay impedimentos legales pues citar a los fallecidos requiere del permiso de sus familiares. No obstante, la NBA y el sindicato de jugadores han acordado mantener conversaciones sobre la impresión de mensajes de justicia social en camisetas.