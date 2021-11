La NBA abre una investigación contra Robert Sarver, dueño de los Suns y el Mallorca, por racismo y sexismo

La NBA ha comenzado una investigación sobre los Phoenix Suns y la conducta del propietario mayoritario Robert Sarver, informó la liga a través de un comunicado. El anuncio de la NBA, que utilizará el bufete de abogados Wachtell Lipton para realizar la investigación, se produce a raíz de la emisión de ESPN de una historia de investigación basada en entrevistas con más de 70 empleados actuales y anteriores de los Suns que describieron un lugar de trabajo a veces tóxico y hostil de racismo y sexismo durante los 17 años de mandato de Sarver en Phoenix.



Refiriéndose al comisionado de la NBA, Adam Silver, un empleado actual de operaciones comerciales le dijo a la misma fuente periodística que "Si el comisionado entra e investiga para ver qué diablos está pasando en Phoenix, se horrorizaría".



"Las acusaciones contenidas en el artículo de ESPN de hoy son extremadamente serias, y hemos ordenado al bufete de abogados Wachtell Lipton que comience una investigación exhaustiva", destacó el vicepresidente ejecutivo de comunicaciones de la NBA, Mike Bass, en un comunicado. "La NBA y la WNBA están comprometidas a aportar un lugar de trabajo respetuoso e inclusivo para todos los empleados". Bass subrayó que hasta que no se conozca el resultado final de la investigación la liga no tomará ningún tipo de acción.

En un comunicado previo al anuncio de la NBA, Sarver dijo que apoyaría cualquier investigación de la liga sobre las acusaciones hechas en su contra. "Daría la bienvenida a una investigación imparcial de la NBA que puede resultar nuestra única salida para limpiar mi nombre y la reputación de una organización de la que estoy muy orgulloso", destacó Sarver.

En el mandato de Silver desde 2014, la NBA ha lanzado dos investigaciones importantes contra los Clippers y los Atlanta Hawks, centradas significativamente en el comportamiento de propiedad que terminó con las ventas de los equipos.Despedir a un propietario por violaciones de la constitución y los estatutos de la NBA requiere un voto de tres cuartas partes de la junta de gobernadores de la liga.



Silver otorgó una suspensión de por vida al exdueño de los Clippers, Donald Sterling, en abril de 2014, luego de la publicación de unas cintas de audio que incluían un uso de lenguaje racista sobre los negros, incluidos sus jugadores. Sterling hizo una aparición posterior en CNN que dañó aún más su posición en la liga, y los Clippers finalmente fueron vendidos por una cifra récord en la NBA de 2.000 millones de dólares a Steve Ballmer en agosto de 2014.



Bajo la presión de una investigación de la liga, el dueño mayoritario de los Hawks, Bruce Levenson, vendió la franquicia a un grupo liderado por Tony Ressler por 850 millones en 2015. Levenson fue parte de una investigación de la liga que incluyó el autoinforme de un correo electrónico interno que envió y que incluyó varias observaciones con matices raciales sobre la base de seguidores que acudían a los partidos de los Hawks.



Los Dallas Mavericks fueron el centro de una investigación de la liga sobre acusaciones de acoso sexual y mala conducta en el lugar de trabajo a raíz de un artículo de Sports Illustrated en 2018. A raíz de los hallazgos de la liga, el dueño de los Mavericks, Mark Cuban, donó 10 millones de dólares a organizaciones benéficas, incluidas las que luchan contra la violencia doméstica, hacia las mujeres. Pero Cuban no fue suspendido ni castigado y mucho menos obligado a vender el equipo.

Strippers y mujeres de compañía

Entre los episodios más polémicos y que más ampollas están levantando con respecto al propietario de Phoenix Suns, encontramos las informaciones desveladas por otro ex empleado de los Suns sobre el dueño de la franquicia donde se llega asegurar que prometió a la plantilla llevar a mujeres de compañía en el avión del equipo a Los Ángeles si los jugadores se comprometían a acostarse a su hora.

Según destaca el reportaje sobre el caso, en 2015 los Suns querían hacerse con LaMarcus Aldridge. El jugador terminó decantándose por los San Antonio Spurs. Según ha desvelado una fuente anónima, Sarver le comunicó a dos miembros del equipo de operaciones que necesitaban contratar a strippers locales para que se quedaran embarazadas de jugadores de la NBA. El objetivo de esto se basaba en que, de esta manera, las estrellas tendrían jugadores en el área de Phoenix y estarían obligados a estar cerca de ellos, lo que les ayudaría bastante a la hora de fichar.

Por el momento, Sarver ha negado el uso de un lenguaje racista por su parte. "Nunca he llamado a nadie ni a ningún grupo de personas con la palabra Nigger (forma despectiva de llamar a los negros), ni me he referido a nadie o grupo de personas con la palabra N, ya sea verbalmente o por escrito. No uso esa palabra. Es aborrecible y feo y denigrante y en contra de todo en lo que creo".