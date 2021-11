Luka Doncic salva a los Mavericks con una canasta sobre la bocina; Damian Lillard hunde más a los Lakers

Denver Nuggets, 95 - Houston Rockets, 94

Nikola Jokic cerró este sábado con un doble-doble de 28 puntos y 14 rebotes su gran actuación con los Nuggets, que ganaron por 95-94 a los Rockets de Houston.

Jokic terminó con 28 puntos y 14 rebotes ante la ausencia de Michael Porter Jr, quien dejó el juego en el primer cuarto a falta de 4 minutos y 50 segundos. No regresó debido a un fuerte dolor de espalda.

Will Barton encesto 15 para los Nuggets (5-4), que tuvieron sólo a dos jugadores con anotación de dobles dígitos, mientras que Aaron Gordon y Monte Morris encestaron nueve cada uno.

Por parte de los Rockets (1-8), Daniel Theis sumó 18 tantos como líder anotador, Christian Wood tuvo un doble-doble de 12 puntos y 17 rebotes y el reserva Eric Gordon también encestó 12 para el equipo tejano.



Miami Heat, 118 - Utah Jazz, 115

Kyle Lowry logró un triple-doble de 20 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias para los Heat de Miami, que derrotaron por 118-115 a los Jazz de Utah.

Miami lideraba por 19 puntos con 5 minutos para el final, pero la victoria no estaba asegurada hasta que Donovan Mitchell falló un triple en los últimos segundos.

Para Lowry fue su triple-doble número 19. Tyler Herro consiguió 29 puntos como mejor anotador y Jimmy Butler encestó 27 para el equipo de Miami (7-2).

Por parte de los Jazz (7-2), Donovan Mitchell consiguió 37 puntos como máximo anotador. Mike Conley aportó 18 tantos y Bojan Bogdanovic culminó la noche con 16 para el conjunto de Utah.

Chicago Bulls, 105 - Philadelphia 76ers, 114

Joel Embiid logró un doble-doble de 30 puntos y 15 rebotes para los Sixers, que superaron como visitantes por 105-114 a los Bulls. Para los Sixers fue su sexta victoria consecutiva.

El reserva Furkan Korkmaz aportó 25 tantos y Shake Milton logró 13 para los Sixers (8-2). Korkmaz igualó la mejor marca de su carrera con siete triples. Embiid remató a los Bulls con el último de sus cuatro triples con 15 segundos por jugarse.

Los Sixers tuvieron una racha de 15-0 a mitad del segundo cuarto para borrar un diferencia de 38-32 y superaron a los Bulls 25-9 en los últimos seis minutos para tomar una ventaja de 57-47 en el medio tiempo.

Por parte de los Bulls (6-3), Zach LaVine logró 32 puntos y nueve rebotes como máximo anotador. DeMar DeRozan consiguió 25 puntos y el reserva Derrick Jones terminó aportando 14 para el equipo de Chicago.

Dallas Mavericks, 107 - Boston Celtics, 104

Luka Doncic consiguió 33 puntos y nueve rebotes para los Mavericks unos que ganaron por 107-104 a los Celtics.

Kristaps Porzingis, quien regresó después de perderse cinco partidos por una lesión en la espalda, aportó 21 puntos y los reservas Reggie Bullock y Jalen Brunson consiguieron 13 puntos cada uno para el equipo de Dallas (6-3).

Por parte de los Celtics (4-6) el líder anotador fue Jayson Tatum, que logró 32 puntos y 11 rebotes.

Dennis Schroder encestó 20 puntos y Robert Williams III consiguió 16 puntos para el conjunto verde.

El dominicano Al Horford logró 14 puntos en 26 minutos de juego, al anotar 5 de 11 tiros de campo, y 4 de 4 desde la línea de personal, logró cuatro rebotes y repartió tres asistencias. El jugador español Juan Hernangómez no jugó por decisión de su entrenador.

Phoenix Suns, 121 - Atlanta Hawks, 117

Devin Booker consiguió 38 puntos, su máximo de la temporada con los Phoenix Suns, que vencieron por 121-117 a los Hawks de Atlanta.

Phoenix ha ganado cuatro partidos seguidos y se colocado con marca positiva de 5-3 esta temporada. Atlanta ha perdido cinco de seis y cayó a 4-6.

Booker jugó posiblemente su mejor partido de la temporada, terminando 14 de 21 tiros de campo, incluidos 5 de 9 desde fuera del perímetro. Chris Paul cerró el patido con un doble-doble de 16 puntos y 13 asistencias y el pívot reserva Frank Kaminsky también anotó 16 con los Suns.

Por los Hawks, el base Trae Young logró un doble-doble de 31 puntos y 13 asistencias como líder anotador.

El ala-pívot John Collins obtuvo doble-doble de 26 puntos y 10 rebotes y el escolta Bogdan Bogdanovic aportó 18 puntos como tercer máximo anotador de los Hawks.

Portland Trail Blazers, 105 - Los Angeles Lakers, 90

Damian Lillard aportó 25 puntos como máximo anotador de los Trail Blazers, que derrotaron por 105-90 a los diezmados Lakers de Los Ángeles. Lillard, además de liderar el ataque de los Trail Blazers, llegó a los 17.000 puntos en su carrera.

El pívot bosnio Jusuf Nurkic obtuvo un doble-doble de 15 puntos y 17 rebotes y el escolta-alero Normal Powell agregó 13 puntos como apoyo del ataque del equipo de Portland.

Por parte de los Lakers, que sufrieron la segunda derrota consecutiva, el alero reserva Malik Monk destacó al conseguir 13 puntos.

Carmelo Anthony también saliendo como reserva aportó 12 puntos, al igual que lo hizo Dwight Howard, que llegó a los 11 puntos con unos Lakers, que jugaron el segundo partido consecutivo sin el alero LeBron James, quien sufre una distensión abdominal.

El máximo anotador de los Lakers, el pívot Anthony Davis, con un problema en un pulgar, solo jugó siete minutos y el base Russell Westbrook no tuvo su mejor toque de muñeca al quedarse con apenas ocho puntos en 29 minutos que disputó.

Westbrook anotó solo una canasta de 13 tiros de campo; consiguió cinco tantos en ocho lanzamientos desde la línea personal, capturó nueve rebotes (siete defensivo), dio dos asistencias, recuperó dos balones y perdió seis con tres faltas personales cometidas.