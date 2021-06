Los Suns firman el 3-0 y dejan a Denver al borde del abismo; Philadelphia gana en Atlanta y toma ventaja

Atlanta Hawks, 111 - Philadelphia 76'ers, 127 (1-2)

Los Sixers comenzaron a hacer buenos los pronósticos con su segundo triunfo consecutivo ante los Atlanta Hawks para retomar de nuevo el control de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Este al ganar el tercer partido a domicilio por 111-127 y ponerse con ventaja de 2-1 al mejor de siete. El próximo lunes se jugará el el cuarto partido en el State Farm Arena de Atlanta.

Joel Embiid, que coqueteó con un triple-doble después de anotar 27 puntos, capturar nueve rebotes y repartir ocho asistencias, lideró a su equipo pese a que está jugando con una rotura de cartílago en su rodilla derecha. Tobias Harris mantuvo su consistencia al aportar 22 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias, mientras que el base australiano Ben Simmons llegó a los 18 tantos, además de dar siete pases de anotación.

?? @JoelEmbiid does it all in Game 3.



27 points

9 boards

8 dimes (#NBAPlayoffs career high)

3 blocks@sixers W



?? Game 4 - Mon, 7:30 PM ET, TNT pic.twitter.com/JeL9NpWYvD — NBA (@NBA) June 12, 2021





Los Sixers tuvieron además una excelente aportación desde el banquillo con 48 puntos, lo que hizo que siempre tuviesen el control del ritmo del partido y del marcador para acabar con la racha de 13 triunfos consecutivos que tenían los Hawks en su campo. La última derrota en el State Farm Arena, que esta noche registró una asistencia oficial de 16.888 aficionados, fue el pasado 15 de abril contra Milwaukee Bucks.

El base Trae Young lideró a Atlanta con 28 puntos y ocho asistencias, pero nunca pudo ser factor ganador como había sucedido en el primer partido. Tampoco lo fueron John Collins, que acabó con 23 puntos y siete rebotes, ni el serbio Bogdan Bogdanovic, que llegó a los 19 tantos como tercer mejor encestador de los Hawks.

Denver Nuggets, 102 - Phoenix Suns, 116 (0-3)

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También les fue bien a los Phoenix Suns, que dieron otra lección de baloncesto a los Denver Nuggets y vencieron por 102-116 a domicilio para ponerse con ventaja de 3-0 y a un triunfo del pase a la final de la Conferencia Oeste. Una vez más la combinación de Devin Booker y Chris Paul fue la clave ganadora de los Suns, que, al concluir el primer cuarto, ya tenían encarrilado el partido con un parcial de 37-27.



Booker acabó con 28 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias, mientras que Paul logró 27 tantos, capturó seis balones bajo los aros y dio ocho pases de anotación, además de recuperar tres balones en otra gran labor defensiva. Deandre Ayton dominó el juego interior con un doble-doble de 10 puntos y 15 rebotes y Jae Crowder llegó a los 14 puntos.





El pívot serbio Nikola Jokic acabó con un triple-doble monumental de 32 puntos, 20 rebotes, 10 asistencias y un tapón, pero el resto del equipo de Denver no brilló de la misma manera y solo Monte Morris desde el banquillo con 21 puntos le secundó.

Nikola Jokic goes off for the the 3rd 30+ point, 20+ rebound, 10+ assist triple-double in #NBAPlayoffs history. ??



32 PTS

20 REB

10 AST pic.twitter.com/q8MnTd057M — NBA (@NBA) June 12, 2021





De nuevo, la falta de un jugador de calidad que dirigiese su ataque hizo la diferencia negativa en el resultado final. La ausencia del base canadiense Jamal Murray volvió a hacerse sentir demasiado, y ni Facundo Campazzo ni Austin Rivers fueron la solución para Michael Malone, que también quedó en evidencia al no saber encontrar la formula defensiva que pudiese meter al equipo en el partido.