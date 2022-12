Los Nets ganan en Toronto con un triple sobre la bocina de Irving; Orlando asalta Boston

Toronto Raptors, 116 - Brooklyn Nets, 119

Los Toronto Raptors, con el español Juancho Hernangómez en el quinteto titular, desperdiciaron una ventaja de 16 puntos y acabaron perdiendo por 119-116 en casa contra los Brooklyn Nets, que lograron su quinta victoria consecutiva gracias a un triple sobre la bocina de Kyrie Irving.

Kyrie acabó el duelo con 32 puntos y 13 de 22 en tiros, a los que sumó 3 rebotes y 5 asistencias, apoyado por los 28 puntos de Kevin Durant. Fred Van Vleet fue el mejor de los Raptors con 39 puntos, Scottie Barnes firmó 26 puntos y Juancho Hernangómez estuvo 40.49 minutos en pista, con ocho puntos, seis rebotes y una asistencia.

Dallas Mavericks, 130 - Portland Trail Blazers, 110

El esloveno Luka Doncic lideró a los Mavericks por encima de los Portland Trail Blazers (130-110) con 33 puntos e incrementó a 36 su racha de partidos en los que anotó al menos 20 puntos, todo un récord para la franquicia texana.

Doncic acabó con 33 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias, con cinco triples y un poderoso mate con una mano ante Drew Eubanks. Fue el mejor de los Mavericks junto a Christian Wood, dominante con un doble doble de 32 puntos y 12 rebotes, a los que añadió dos taponazos. En los Blazers brilló Damian Lillard con 24 puntos.

Los Ángeles Lakers, 126 - Denver Nuggets, 108

LeBron James igualó a Michael Jordan con tres partidos consecutivos con más de treinta puntos después de los 30 años ('King James' tiene 37) y Russell Westbrook, con 15 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias, selló el triple doble número 196 de su carrera (es el que más tiene en la historia de la NBA) en la victoria de los Lakers contra los Nuggets.

Los angelinos, sin Anthony Davis, dejaron atrás la traumática derrota sufrida en la prórroga contra los Boston Celtics y son duodécimos en el Oeste (12-16). En los Nuggets, Nikola Jokic logró un doble doble de 25 puntos y 11 rebotes, con 8 asistencias.

Philadelphia 76'ers, 118 - Golden State Warriors, 106

Joel Embiid superó los 30 puntos por sexta vez consecutiva, al firmar un doble doble de 34 puntos y 13 rebotes en la victoria de los Sixers sobre unos Warriors huérfanos de los lesionados Steph Curry, Draymond Green y Andrew Wiggins.

Embiid fue apoyado por los 27 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias de James Harden y por 17 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias de De'Anthony Melton. Los Warriors, actuales campeones de la NBA, fueron comandados por Jordan Poole con 29 puntos y Donte DiVincenzo con 17 puntos y 10 rebotes.

Boston Celtics, 109 - Orlando Magic, 117

El triunfo en la prórroga contra los Clippers supuso un punto de inflexión para los Magic, que desde entonces suman cinco victorias consecutivas, culminadas en el Garden de Boston ante los líderes del Este. El italiano Paolo Banchero, con 20 puntos, y los hermanos alemanes Moritz y Franz Wagner, con 25 y 19 puntos, respectivamente, protagonizaron el triunfo del equipo de Florida, antepenúltimo en el Este (10-20).

En los Celtics la única buena noticia fue el regreso de Robert Williams, quien disputó su primer partido del año y logró 9 puntos y 5 rebotes. Jayson Tatum anotó 31 puntos, mientras que Jaylen Brown aportó 26.

Cleveland Cavaliers, 118 - Indiana Pacers, 112

Donovan Mitchell dio un recital de baloncesto en Cleveland y arrolló a los Pacers con 41 puntos y ocho triples, apoyado por un doble doble de 20 puntos y 10 rebotes de Darius Garland. Lleva ya tres partidos con más de cuarenta puntos Mitchell, cifra que también logró ante los Celtics y los Lakers. Bennedict Mathurin (22 puntos) y Tyresse Haliburton (17 puntos y 14 asistencias) lideraron a los Pacers.

Chicago Bulls, 91 - New York Knicks, 114

Siguen volando los New York Knicks, que sumaron su segunda victoria en tres días en Chicago y llevan ya seis triunfos consecutivos, en una noche en la que los Bulls, pese a la derrota, recibieron a su exídolo Derrick Rose con una vibrante ovación.

Tres jugadores del quinteto de los Knicks acabaron por encima de los 20 puntos, a los que se sumó Julius Randle con 19 y 12 rebotes. El máximo anotador fue RJ Barrett, con 27 puntos, mientras que Jalen Brunson (6 triples) y Quentin Grimes (6 triples) aportaron 22 cada uno. En los Bulls el mejor fue Zach Lavine con 17 tantos.

Oklahoma City Thunder, 110 - Minnesota Timberwolves, 112

Sin Karl Anthony Towns ni Rudy Gobert, los Wolves infligieron a los Thunder la quinta derrota consecutiva, guiados por los 28 puntos y 9 rebotes de Naz Reid y el doble doble de 19 puntos y 11 rebotes de Anthony Edwards. Una vez más, Shai Gilgeous Alexander se quedó solo en los Thunder y no fueron suficientes sus 35 puntos, con 7 rebotes y 5 asistencias.

Charlotte Hornets, 106 - Atlanta Hawks, 125

Trae Young hundió a los Hornets con 31 puntos y 9 asistencias para lanzar a los Atlanta Hawks, sin Dejounte Murray, en el campo de los Hornets. Bogdan Bogdanovic acabó con 28 puntos y 9 rebotes, con un tremendo siete de diez en triples. Los Hornets sufrieron su séptima derrota consecutiva pese a los 27 puntos de LaMelo Ball.

Detroit Pistons, 113 - Sacramento Kings, 122

Tras el triunfo a costa de los Raptors, los Kings sumaron otro en su gira por el Este al doblegar a los Pistons guiados por un doble doble de 23 puntos y 13 rebotes de Domantas Sabonis, con 7 asistencias. De'Aaron Fox también brilló con 24 puntos y 9 asistencias. Los Pistons fueron liderados por Bojan Bogdanovic con 22 puntos.