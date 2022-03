Los Lakers se asoman al abismo; los Bucks derrotan a los Sixers; regreso triunfal de Paul George

Dallas Mavericks, 128 - Los Ángeles Lakers, 110

Sin LeBron James ni Anthony Davis por lesión, los Lakers sucumbieron ante los Mavericks de un soberbio Luka Doncic (triple-doble de 34 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias) y llevan un espantoso balance de 4-13 desde el parón del All-Star.

Luka dropped 25 points in the first-half on his way to a triple-double and the @dallasmavs win! #MFFL@luka7doncic: 34 PTS, 12 REB, 12 AST, 4 3PM pic.twitter.com/Oy9ar3iNsD — NBA (@NBA) March 30, 2022

La noche fue una pesadilla para unos Lakers, que al descanso perdían por un escandaloso 82-56 y que ahora son undécimos del Oeste puesto que el desempate favorece a los San Antonio Spurs. Malik Monk (28 puntos) y Russell Westbrook (25 puntos y 8 rebotes) fueron los mejores de los angelinos.

Philadelphia 76'ers, 116 - Milwaukee Bucks, 118

Un tapón fundamental de Giannis Antetokounmpo sobre Joel Embiid en los últimos segundos permitió a los Milwaukee Bucks salir de Filadelfia con una importante victoria en un partido con aroma de playoff. La estrella griega firmó un partidazo de 40 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias y fue clave para el triunfo junto a Khris Middleton (22 puntos y 9 rebotes) y Jrue Holiday (18 puntos y 10 asistencias).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Giannis was DOMINANT in the @Bucks win going off for a 40 point double-double and coming up with the game-winning block in the final moments of the game! #FearTheDeer@Giannis_An34: 40 PTS, 14 REB, 6 AST, 3 BLK pic.twitter.com/1uGaIcS2Fs — NBA (@NBA) March 30, 2022

James Harden (32 puntos y 9 asistencias) fue el mejor de unos Sixers que iban ganando de 14 puntos en el tercer cuarto. Joel Embiid hizo 29 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias y Tobias Harris 22 puntos. Tras la victoria los Bucks suben a la segunda plaza del Este con 47-28 y dejan a los de Philadelphia cuartos con 46-29.

Los Ángeles Clippers, 121 - Utah Jazz, 115

Después de más de tres meses lesionado, Paul George anotó 34 puntos en su regreso y fue el gran líder de Los Ángeles Clippers en su fantástica remontada ante los Utah Jazz. Los Clippers cierran así su racha de cinco derrotas seguidas, las mismas que ahora llevan unos Jazz en depresión y que iban ganando de 16 puntos a falta de 9 minutos.

In his first game in over 3 months, Paul George (@YG_Trece) ignited the @LAClippers 24-point comeback win by GOING OFF for 20 points in the 3rd quarter! #ClipperNation



?? 34 PTS | 6 AST | 4 STL | 6 3PM ?? pic.twitter.com/9uGogYEn1E — NBA (@NBA) March 30, 2022

El español Juancho Hernangómez fue titular en los Jazz y tuvo una actuación notable: 13 puntos con 5 de 6 en tiros, 6 rebotes y un tapón en 28 minutos. Donovan Mitchell fue el mejor de los de Utah con 33 puntos.

Brooklyn Nets, 130 - Detroit Pistons, 123

Kevin Durant (41 puntos y 11 rebotes) se impuso al novato Cade Cunningham (34 puntos y 6 asistencias) en el imponente duelo de anotadores que protagonizó el triunfo en casa de los Brooklyn Nets ante los Detroit Pistons. Los neoyorquinos presumieron de recursos ofensivos (15 de 28 en triples), pero sus 19 pérdidas de balón les hicieron sufrir hasta el final.

Washington Wizards, 94 - Chicago Bulls, 107

Tras 6 derrotas en sus últimos 8 encuentros, los Chicago Bulls tomaron aire con una victoria a domicilio en Washington gracias a DeMar DeRozan (32 puntos y 7 rebotes) y Nikola Vucevic (27 puntos). Rui Hachimura (21 puntos) y Kentavious Caldwell-Pope (20 puntos) fueron los referentes de los Wizards.

The old USC teammates DeMar & Vuc combined for 59 points to lead the @chicagobulls to the win! #BullsNation@NikolaVucevic: 27 PTS, 5 REB, 4 AST@DeMar_DeRozan: 32 PTS, 7 REB, 4 AST, 2 STL pic.twitter.com/03jghGB1sk — NBA (@NBA) March 30, 2022