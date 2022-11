Los Kings siguen enrachados; victoria sobre la bocina de los Nets; Kawhi regresa a los Clippers con victoria

Royce O'Neale (11 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias) fue el salvador de los Brooklyn Nets en un final muy apretado con el que tumbaron a estos asombrosos Portland Trail Blazers que, pese a la derrota, siguen como líderes de la Conferencia Oeste. Kevin Durant fue el mejor de los Nets (35 puntos y 8 rebotes) pero cometió dos errores en el desenlace (un tiro libre fallado y una falta para el dos más uno de Jusuf Nurkic que empató el marcador) que pudieron haberle costado muy caro a su equipo hasta que O'Neale apareció para rescatarles.

?? ROYCE TIPS IT IN FOR THE LEAD ??



BKN 109 | POR 107

.7 seconds remaining in Q4 on the NBA App

?? https://t.co/1pomQZMAZKpic.twitter.com/2q01YQIv40