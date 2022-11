Los Kings pasan por encima de los Nets; Doncic lidera a los Mavericks; derrota de los Grizzlies de Aldama

Sacramento Kings, 153 - Brooklyn Nets, 121

La cuarta victoria seguida de estos sorprendentes Sacramento Kings llegó con una enorme exhibición de ataque ante los Brooklyn Nets, a los que les metieron el 60,2 % en tiros de campo y un brillante 20 de 41 en triples (48,8 %). Terence Davis (35 puntos y 9 rebotes con 7 de 10 en triples) lideró esta exhibición de los Kings, con siete jugadores por encima de los 10 puntos y que ya iban ganando de 39 puntos en el tercer cuarto. Kevin Durant (27 puntos y 6 asistencias) fue de los pocos que se salvaron en el naufragio de unos Nets lejísimos de la mejoría defensiva que habían demostrado desde que Jacque Vaughn tomó las riendas de su banquillo.

The Kings ended the first half on TNT a 33-14 run ?? pic.twitter.com/YnTa50BTCq — NBA (@NBA) November 16, 2022

New Orleans Pelicans, 113 - Memphis Grizzlies, 102

En un duelo vibrante entre dos equipos que no paran de crecer, los New Orleans Pelicans sometieron a los Memphis Grizzlies con CJ McCollum como referente ofensivo (30 puntos, con 7 triples, y 9 asistencias). También fue crucial la labor desde el banquillo del puertorriqueño José Alvarado (12 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias en 21 minutos) mientras que el español Willy Hernangómez volvió a quedarse sin jugar.

Ja Morant se salió con 36 puntos y 6 rebotes en unos Grizzlies en los que Jaren Jackson Jr. jugó por primera vez en esta temporada después de su lesión. Eso llevó al banquillo al español Santi Aldama, titular en los 14 partidos anteriores y que, pese a regresar a la segunda unidad, volvió a destacar como chico para todo en Memphis (8 puntos, 8 rebotes, una asistencia y un robo en 25 minutos).

Dallas Mavericks, 103 - Los Ángeles Clippers, 101

Un triple de Luka Doncic en el último minuto enterró las esperanzas de remontada de Los Angeles Clippers, que perdían de 25 puntos en el segundo cuarto y que se quedaron muy cerca de la machada en Dallas. Doncic acabó con 35 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias y 3 robos, también resultó fundamental Reggie Bullock (dos triples en los últimos dos minutos) y el argentino Facundo Campazzo volvió a quedarse sin minutos en Dallas. En los Clippers destacaron Paul George (23 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias pero 10 pérdidas de balón) y Nico Batum (22 puntos con un espectacular 7 de 7 en triples).

Portland Trail Blazers, 117 - San Antonio Spurs, 110

Los Portland Trail Blazers continúan como sorprendentes líderes del Oeste con un extraordinario mes inicial de temporada al superar a unos San Antonio Spurs deprimidos que solo han ganado uno de sus últimos ocho partidos. Jerami Grant (29 puntos y 8 rebotes) y Jakob Poeltl (31 puntos y 14 rebotes) fueron los máximos anotadores de Blazers y Spurs, respectivamente.

Utah Jazz, 111 - New York Knicks, 118

Los New York Knicks, con 25 puntos y 8 asistencias de Jalen Brunson, firmaron la primera derrota en casa de unos Utah Jazz que, con los Portland Trail Blazers, están siendo la gran revelación de estas primeras semanas del curso. Kelly Olynyk (27 puntos y 11 rebotes) fue el mejor de unos Jazz que bajaron los brazos en el último cuarto (26-35) y que ahora suman tres derrotas consecutivas.

