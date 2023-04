Los Kings dejan a los Warriors contra las cuerdas; Los Sixers ponen tierra de por medio

April 17, 2023, Sacramento, CA, USA: Sacramento Kings guard Davion Mitchell (15) and Sacramento Kings center Domantas Sabonis (10) congraulate Sacramento Kings guard De'Aaron Fox (5) after beating the Golden State Warriors in Game 2 of the first-round NBA playoff series at Golden 1 Center on Monday, April 17, 2023. (Credit Image: © Paul Kitagaki Jr./ZUMA Press Wire)