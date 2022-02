Los Heat y los Bucks meten presión en el Este; Westbrook, abucheado en la victoria de los Lakers

Con LeBron James de vuelta tras cinco partidos lesionado, Los Angeles Lakers tiraron de épica para remontar en la prórroga un partido ante los New York Knicks después de una primera parte lamentable que les situó 21 puntos por debajo en el marcador.

Anthony Davis added 17 boards and 4 blocks to his 28 points as he controlled the paint for the @Lakers in their win! #LakeShow@AntDavis23: 28 PTS (13-19 FGM), 17 REB, 3 STL, 4 BLK pic.twitter.com/CVsAtNRfm5