Los Grizzlies consiguen la décima victoria seguida; Chicago destroza a Detroit

Los Memphis Grizzlies sumaron este martes su décima victoria seguida al derrotar nada menos que a los Golden State Warriors. Los Grizzlies (29-14) van muy en serio. En un exigente reto ante los Warriors de Stephen Curry y Klay Thompson, la excitante y eléctrica tropa de Ja Morant se impuso con poderío y ya se ha ganado el derecho a soñar a lo grande en esta temporada.

Elegido el lunes como mejor jugador de la semana en el Oeste, Morant (29 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias) metió la canasta decisiva para decantar la balanza frente a unos Warriors (30-10) sin Draymond Green y en los que no fue suficiente el triple-doble de Curry (27 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias) y los 14 puntos de Klay Thompson. El español Santi Aldama no tuvo minutos con los Grizzlies.

Toronto Raptors, 95 - Phoenix Suns, 99

Seis victorias seguidas llevaban los Toronto Raptors de un excelente Fred VanVleet, pero ahí se acabó la racha puesto que en su camino se cruzaron los Phoenix Suns. Devin Booker (16 rebotes, 5 asistencias y 3 rebotes) y Chris Paul (15 puntos, 12 rebotes y 5 robos) doblegaron con serenidad en los últimos minutos a los canadienses para dar el triunfo a los Suns (31-9) que se mantienen como mejor equipo del Oeste.

Toronto (20-18) pese a tener tres jugadores por encima de los 20 puntos (VanVleet, Siakam y Anunoby), se mostró demasiado impreciso desde el triple en el tramo decisivo y cerró el encuentro con un pésimo 8 de 37.

Los Ángeles Clippers, 87 - Denver Nuggets, 85

En uno de los partidos más extraños de lo que va de temporada para los Clippers, el conjunto angelino remontó por la vía épica a los Denver Nuggets después de anotar solo 28 puntos en la primera mitad y de ir perdiendo por 25 en el tercer cuarto. Amir Coffey (18 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias y 4 robos) lideró a unos Clippers (21-21) en los que Serge Ibaka jugó 22 minutos en los que aportó 4 puntos (2 de 7 en tiros), 9 rebotes, un robo y un tapón.

Mientras que en los Nuggets (20-19), que pudieron haber ganado o empatado el partido con dos tiros en la última jugada, destacaron Aaron Gordon (30 puntos con 11 de 16 en tiros, y 12 rebotes) y Nikola Jokic (21 puntos con 9 de 14 en tiros, 13 rebotes y 8 asistencias).

New Orleans Pelicans, 128 - Minnesota Timberwolves, 125

Brandon Ingram, con un espléndido triple sobre la bocina, firmó la jugada más destacada de la jornada y certificó así la victoria de los New Orleans Pelicans sobre los Minnesota Timberwolves. Ingram consiguió 33 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias y Josh Hart 21 puntos y 9 rebotes. El español Willy Hernangómez no tuvo minutos con los Pelicans (15-26).

En los Timberwolves (20-21) brilló Karl-Anthony Towns con 26 puntos (9 de 16 en tiros), 8 rebotes, 5 asistencias y 3 robos en 42 minutos en pista. Además, Anthony Edwards aportó 28 puntos y D'Angelo Russell hizo 18 puntos y 10 asistencias.

Chicago Bulls, 133 - Detroit Pistons, 87

Los Chicago Bulls, que lideran el Este, desintegraron a los Detroit Pistons, que son el segundo peor equipo de la NBA, en un partido sin mucha historia en el que los locales rozaron los 50 puntos de diferencia. Nikola Vucevic (22 puntos y 8 rebotes) y DeMar DeRozan (20 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias) lideraron a unos Bulls (27-11) en los que los menos habituales contaron con muchos minutos

En tanto que Josh Jackson (16 puntos) fue el máximo anotador de unos Pistons (9-31) negados desde el triple (6 de 35).

Washington Wizards, 122 - Oklahoma City Thunder, 118

Kyle Kuzma (29 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias) guió a los Washington Wizards a una victoria ajustada en casa sobre unos Oklahoma City Thunder que acabaron sucumbiendo en el tramo final tras un triplazo de Caldwell-Pope. Dinwiddie hizo otros 22 puntos y 10 asistencias para unos Wizards (21-20) que jugaron sin Bradley Beal.

En los Thunder (13-27) destacaron Shai Gilgeous-Alexander (32 puntos, 3 rebotes y 8 asistencias) y Josh Giddey (18 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias).