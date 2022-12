Los Grizzlies de Aldama pasan por encima de los Bucks; exhibición de Tyler Herro en la victoria de los Heat

Con un Ja Morant espectacular (triple-doble en solo tres cuartos con 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias), los Grizzlies pasaron por encima y humillaron a unos Bucks sin Jrue Holiday y en los que Giannis Antetokounmpo tuvo una actuación discreta (19 puntos con 5 de 13 en tiros, 6 rebotes y 5 asistencias)

Además del +50 que llegaron a alcanzar en el último periodo, Memphis tuvo a ocho jugadores por encima de los 10 puntos, metió el 54,9 % de sus tiros (37,2 % de los Bucks), controló el rebote (56-39), ganaba tras el primer cuarto por 33-18 y al descanso ya dominaba claramente por 70-41. El español Santi Aldama firmó una actuación destacada en los Grizzlies -especialmente en el tercer cuarto- y acabó con 14 puntos, 3 rebotes y una asistencia en 27 minutos saliendo del banquillo. Su compatriota Serge Ibaka no jugó en los Bucks por una enfermedad no relacionada con el coronavirus.

Los Pelicans perdieron el liderato del Oeste -en favor de los Grizzlies- al caer en la prórroga y por segunda vez seguida en 48 horas ante los Jazz de un excelente Jordan Clarkson (39 puntos y 8 rebotes). Zion Williamson (31 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias) no pudo llevar a la victoria a unos Pelicans que forzaron la prórroga con un triple de Trey Murphy y en los que el español Willy Hernangómez no tuvo minutos.

Los Suns se recuperaron de cinco derrotas consecutivas y vencieron a unos Clippers que no opusieron resistencia ya que llegaron a este duelo con una lista enorme de ausencias: Kawhi Leonard, Paul George, Reggie Jackson, Norman Powell, Ivica Zubac y Luke Kennard. Mikal Bridges (27 puntos y 6 rebotes con 11 de 18 en tiros) y Chris Paul (15 puntos, 7 rebotes y 13 asistencias) brillaron en unos Suns que recuperaron a Devin Booker tras dos partidos fuera por una lesión en los isquiotibiales (14 puntos con 6 de 22 en tiros). En cambio, Deandre Ayton fue baja en Phoenix por una lesión en el tobillo. Terance Mann encabezó a los Clippers con 22 puntos y 11 rebotes.

Tyler Herro había anotado el miércoles la canasta ganadora ante los Oklahoma City Thunder y esta vez también fue crucial en la victoria de los Miami Heat con 41 puntos, su récord en la NBA. Como parte de su exhibición, Herro metió 10 triples e igualó así la mejor marca de un jugador en la historia de los Heat. Jalen Green (22 puntos) encabezó a un grupo de seis jugadores por encima de los 10 puntos en unos Rockets en los que el español Usman Garuba destacó con 2 puntos, 9 rebotes (5 de ellos ofensivos), 3 asistencias y un diferencial +/- de +12 (el mejor de todo su equipo) en 20 minutos saliendo en la segunda unidad.

