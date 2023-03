Los detalles de una ceremonia histórica que agiganta la figura de Pau Gasol

Pau Gasol comenzó una noche histórica que elevaría su leyenda al 'Olimpo de los Lakers' con mucha emoción y con un cúmulo de "sentimientos ajenos incapaz de controlar". Vestido con un traje negro y acompañado practicamente en todo momento de su hija, el de Sant Boi presenció la primera parte del Lakers-Grizzlies a la espera de que en el descanso comenzase lo que todo el mundo estaba esperando.

Vanessa Bryant, mujer del fallecido y gran amigo de Gasol, Kobe Bryant, quiso ser quien arrancase una ceremonia que sin ninguna duda traería el recuerdo del jugador con el que compartió éxitos en pista, dos anillos de la NBA, y del que declaró su amor incondicional hasta tal punto de considerarle un hermano.

"Es un honor introducir a mi querido amigo Pau Gasol esta noche. Pau era muy especial para Kobe como compañero, como persona y como amigo. Él ya predijo que los dos tendríais las camisetas colgando del techo del pabellón". Así introducía Vanessa Bryant un vídeo de su marido en el que el jugador norteamericano declaraba que de ninguna manera habría logrado los dos campeonatos si no fuese por Pau Gasol.

Esos dos anillos estuvieron también presentes en esta ceremonia, uno en cada mano del jugador español, que acto seguido se vería arropado por toda su familia y por su mítica camiseta dorada y púrpura con el '16' a la espalda en el cielo de Los Ángeles junto a la de su 'hermano' Kobe Bryant antes de coger el micrófono para solo tener palabras de agradecimiento a los Lakers, a los Bryant, a su familia y al mundo del baloncesto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Un discurso que lleno de motividad, agradecimiento y que narraba la historia de un chico de Sant Boi que vio como su sueño se veía cumplido e incluso sobrepasado.

"Qué sensación más increíble y qué honor más increíble. Quiero empezar dando las gracias a Vanessa [Bryant], gracias por el vídeo y la introducción. Estás aquí, no sabes cuánto significa esto para mí. Te quiero, hermana. Estoy orgulloso de ser tu hermano y un tío para tus queridas hijas. Estoy sobrepasado de ver todas las caras, de veros a todos, todos los que están viéndolo en casa. Quiero daros las gracias, ha sido un honor vestir esta camiseta, jugar para esta franquicia, para este equipo, para esta ciudad".

"No puedo seguir sin hablar de una persona que no está aquí. Un hermano que me elevó, que me impulsó a ser mejor jugador, mejor persona. Le echo mucho de menos, como todos vosotros. Le quería, ojalá estuviera aquí; estaría orgulloso porque buscó este momento. Te quiero, hermano. Como niño, en España tenía el sueño de jugar en la NBA; nunca, en un millón de años, pensé que este momento sería posible, tan gran honor, estar con individuos tan importantes en una franquicia tan increíble. Esto te dice que no hay que ponerse límites a lo que puedes hacer, lo que puedes conseguir, tienes que tratar de ser lo mejor que puedas ser. Esa era la mentalidad Mamba. Parece que fue ayer cuando estaba aquí, en un Game 7 ganando a los Celtics. Qué noche, qué día para recordar, nunca lo olvidaré".

El español ya es leyenda. Desde este martes su camiseta cuelga en el techo del Staples Center junto a la de otros grandes mitos angelinos como Kobe Bryant, Magic Johnson, Kareem Abdul Jabbar o Shaquille O'Neal.