Los Celtics ridiculizan a los Nets; Antetokounmpo saca los colores a los Lakers

Los Boston Celtics arrollaron a domicilio a unos Brooklyn Nets sin respuesta y a los que, tras solo siete minutos de partido, ya dominaban por un elocuente 2-28. La sexta victoria consecutiva de los de Boston llegó de la mano de Jaylen Brown (22 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias) y Marcus Smart (22 puntos).

En estos míseros Nets sin Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving el más destacado fue Jevon Carter (21 puntos). Los de Brooklyn llevan nueve derrotas seguidas.

Giannis Antetokounmpo (44 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias) destrozó a Los Angeles Lakers, que en otra noche triste en su cancha iban perdiendo de 24 puntos en el segundo cuarto y de 30 puntos en el tercero. Bobby Portis (23 puntos), Khris Middleton (21 puntos) y Jrue Holiday (15 puntos y 10 asistencias) también rayaron a un gran nivel.

?? 44 POINTS for Giannis

?? 14 boards, 8 assists, 0 turnovers

?? 17-20 FGM, 2-2 3PM

?? 20 straight with 25+ points

?? 4 straight @Bucks wins



What more can we say about @Giannis_An34? pic.twitter.com/MM08UThTRW