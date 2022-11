Los Bucks siguen invictos; Doncic sigue haciendo historia; victoria de los Grizzlies de Aldama

En un partido sin mayores problemas, los Milwaukee Bucks encadenaron su séptima victoria consecutiva al derrotar a los Detroit Pistons con 32 puntos y 12 rebotes de Giannis Antetokounmpo. El español Serge Ibaka sumó 3 puntos, 2 rebotes y un tapón en 6 minutos para unos Bucks que aún no conocen la derrota esta temporada. Saddiq Bey (22 puntos) lideró el ataque de unos Pistons sobrepasados en la lucha por el rebote (35 frente a 52).

?? Giannis was DOMINANT on both ends as the @Bucks remain undefeated!



?? @Giannis_An34: 32 PTS, 12 REB, 4 AST, 5 STL, 2 BLK pic.twitter.com/ivSziT4Ipw