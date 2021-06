Los Angeles Clippers fuerzan el séptimo partido ante Dallas Mavericks con 45 puntos de Leonard

Kawhi Leonard, con una colosal actuación de 45 puntos (18 de 25 en tiros), rescató a Los Angeles Clippers y forzó el séptimo partido ante los Dallas Mavericks de Luka Doncic (97-104) en la serie más emocionante e igualada de la primera ronda de los playoff.



Leonard pasó por Dallas (EE.UU.) como un tornado para igualar la serie por 3-3 y consolidar además la maldición de los locales en esta eliminatoria en la que los seis partidos se han saldado con triunfos visitantes (primera vez que esto sucede en la historia de la NBA).

KAWHI LEONARD'S 45 POINTS FORCE GAME 7 ON SUNDAY AT 3:30 PM ET ON ABC! #ClipperNation#NBAPlayoffs#ThatsGamepic.twitter.com/MAjKFXFK6N