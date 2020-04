LeBron James: “Tan pronto como sea seguro, tenemos que terminar la temporada"

El jugador de la NBA LeBron James se mostró tajante ante los rumores que señalan a una cancelación de la temporada por la crisis del coronavirus, informaciones que calificó de falsas, y dejó claro que la idea es "terminar la temporada tan pronto como sea seguro".

"¿Veo las informaciones sobre ejecutivos y agentes que quieren cancelar la temporada?. Eso no es cierto en absoluto", dijo este jueves la estrella más mediática de la liga norteamericana.



Saw some reports about execs and agents wanting to cancel season??? That’s absolutely not true. Nobody I know saying anything like that. As soon as it’s safe we would like to finish our season. I’m ready and our team is ready. Nobody should be canceling anything. ��