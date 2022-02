Los Lakers pierden también en Portland; Utah frena a Golden State; victorias de Raptors y Bulls

Portland Trail Blazers, 107 - Los Ángeles Lakers, 105

Un día después de ser fulminados por los Milwaukee Bucks (116-131), Los Angeles Lakers (sin el lesionado Russell Westbrook) sumaron la enésima decepción de su temporada al caer ante unos Portland Trail Blazers sin Damian Lillard (lesionado) ni CJ McCollum (recientemente traspasado) y que están más preocupados por la reconstrucción de su proyecto que por lo que pasa en la cancha.

Juancho Hernangómez, traspasado a Utah Jazz

Anfernee Simons WENT OFF for 25 points (9-13 FGM) in the second-half to power the @trailblazers to victory! #RipCity@AnferneeSimons: 29 PTS, 5 AST, 5 3PM pic.twitter.com/ztyrZnioPv — NBA (@NBA) February 10, 2022

Los Lakers (26-30), que solo han ganado tres de sus últimos diez partidos, perdieron 21 balones, permitieron 58 puntos de los Blazers en la pintura y concedieron 28 puntos al contraataque. Solo LeBron James (30 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) y Anthony Davis (17 puntos) estuvieron a la altura en los angelinos.

Anfernee Simons (29 puntos y 5 asistencias) fue el mejor de los Blazers junto a Jusuf Nurkic (19 puntos y 12 rebotes) que sumaron una victoria de prestigio.

Utah Jazz, 111 - Golden State Warriors, 85

Con su cuarta victoria seguida, los Utah Jazz frenaron a unos Golden State Warriors que llegaban lanzados con nueve triunfos consecutivos gracias a una gran segunda mitad en la que desarmaron al equipo de Steve Kerr (56-36). Bojan Bogdanovic (23 puntos y 6 rebotes) encabezó a los Jazz en los que también brilló Donovan Mitchell (14 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias).

En unos Warriors muy desacertados (35,9 % en tiros) el máximo anotador fue Jordan Poole (18 puntos). Stephen Curry se quedó en 16 puntos y 7 rebotes. Golden State notó las bajas de Klay Thompson y Draymond Green.

Oklahoma City Thunder, 98 - Toronto Raptors, 117

Con siete victorias seguidas, los Toronto Raptors continuaron con su excelente escalada en el Este al vencer sin mayores problemas a unos Oklahoma City Thunder que han perdido sus últimos tres encuentros. Pascal Siakam (27 puntos y 16 rebotes) se lució junto a Fred Van Vleet (21 puntos) y OJ Anunoby (15 puntos y 10 rebotes).

?? Spicy P couldn't be contained as he and the @Raptors win their 7th-straight-game! #WeTheNorth@pskills43: 27 PTS (13-17 FGM), 16 REB, 5 AST pic.twitter.com/oCDe0RjRTG — NBA (@NBA) February 10, 2022

En los Thunder Aleksej Pokusevski y Theo Maledon (18 puntos por cabeza) fueron los más destacados.

Cleveland Cavaliers, 105 - San Antonio Spurs, 92

Otro equipo que está asustando en el Este son los Cleveland Cavaliers, que se dejaron guiar por Darius Garland (27 puntos y 6 asistencias) para tumbar a domicilio a los San Antonio Spurs y sumar así su tercer triunfo seguido. Evan Mobley aportó un doble doble de 18 puntos y 12 rebotes y Jarrett Allen otro de 15 puntos y 14 rebotes.

The @cavs won their 3rd-straight-game powered by an efficient shooting night for @dariusgarland22!



?? 27 PTS (12-15 FGM) (3-3 3PM)

?? 5 REB

?? 6 AST pic.twitter.com/PdxCce8hy2 — NBA (@NBA) February 10, 2022

Devin Vassell (18 puntos) fue el máximo anotador de unos Spurs que solo metieron 8 triples de 33 intentos y en los que no jugó Juancho Hernángomez, traspasado a los Utah Jazz.

Charlotte Hornets, 109 - Chicago Bulls, 121

Con el Este cada vez más feroz y duro, los Chicago Bulls se pusieron las pilas para vencer en Charlotte. DeMar DeRozan (36 puntos con 13 de 19 en tiros) fue el verdugo de unos Hornets que sufrieron el gran acierto de los Bulls (56,1 % en tiros de campo). Zach Lavine hizo 27 puntos y Nikola Vucevic 18 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias.

?? 36 PTS | 5 REB | 4 AST ??@DeMarDeRozan WENT OFF for his 4th straight game with 30+ points in the @chicagobulls win! #BullsNationpic.twitter.com/1yXv3P3zhc — NBA (@NBA) February 10, 2022

Los Hornets están sumidos en una gravísima crisis y han perdido sus últimos seis duelos. LaMelo Ball fue el mejor de los de Charlotte con 33 puntos y 9 rebotes y Miles Bridges hizo otros 22 tantos.

Sacramento Kings, 132 - Minnesota Timberwolves, 119

24 horas después de caer ante los Minnesota Timberwolves, los Sacramento Kings se vengaron con una victoria en el debut de Domantas Sabonis (22 puntos y 14 rebotes), Jeremy Lamb (14 puntos y 6 rebotes) y Justin Holiday (6 puntos). Harrison Barnes (30 puntos y 8 rebotes) fue el máximo anotador de los Kings y D'Aaron Fox hizo 27 puntos y 8 rebotes.

Domantas Sabonis & Jeremy Lamb came up HUGE for the @SacramentoKings in their debut! #SacramentoProud@Dsabonis11: 22 PTS, 14 REB, 5 AST@jlamb: 14 PTS, 6 REB, 5 AST, 2 BLK pic.twitter.com/CpAww1N1R7 — NBA (@NBA) February 10, 2022

En tanto que D'Angelo Russell (29 puntos y 10 asistencias) lideró a los Wolves. Además, Anthony Edwards firmó 26 tantos y Karl-Anthony Towns aportó 21 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias.