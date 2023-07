Kyrie Irving seguirá 3 años en Dallas por 126 millones de dólares; VanVleet se marcha a los Rockets

Kyrie Irving alcanzó un acuerdo con los Dallas Mavericks por tres años y 126 millones de dólares, por lo que seguirá en la franquicia texana formando una dupla con el esloveno Luka Doncic. Irving, de 31 años, firmará un contrato de tres temporadas que incluirá además una opción de jugador en el tercer año, adelanta el portal The Athletic.

El base, campeón NBA con los Cleveland Cavaliers en 2016, llegó a Dallas el pasado febrero procedente de los Brooklyn Nets en una operación que llevó a Dorian Finney Smith a la franquicia neoyorquina. Irving promedió 27.1 puntos, 5.1 rebotes y 5.5 asistencias el curso pasado.

Los Mavericks realizaron una gran apuesta el año pasado para formar una pareja de estrellas con Irving y Doncic, pero el equipo perdió poderío defensivo y acabó undécimo en el Oeste (38-44), fuera de los puestos de playoffs. Aún así, la franquicia propiedad de Mark Cuban, decidió seguir confiando en este proyecto deportivo en su pugna por un título NBA que les falta desde 2011.

Entre otras operaciones, Khris Middleton acordó seguir en los Milwaukee Bucks con un contrato de tres años y 103 millones de dólares, mientras que Cam Johnson regresará a los Nets con un vínculo de cuatro años y 107 millones. Además, Jeremi Grant seguirá en los Portland Trail Blazers con un acuerdo de cinco años y 160 millones, y Kyle Kuzma se quedará en los Washington Wizards por cuatro años y 102 millones.

Además, los Memphis Grizzlies firmaron la mayor renovación de su historia tras darle al escolta Desmond Bane un contrato de 207 millones de dólares para las próximas cinco temporadas. Otro que también nadará en dinero será el base Tyresse Haliburton al que los Indiana Pacers podrían pagar hasta 260 millones de dólares por las próximas cinco campañas.

BREAKING: Memphis Grizzlies G Desmond Bane has agreed on a five-year, $207M max contract extension, his agents Jim Tanner, Max Wiepking and Terrence Felder of @_Tandemse tell ESPN. Grizzlies’ cornerstone players — Ja Morant, Jaren Jackson Jr., and Bane — are secured long-term. pic.twitter.com/tFeXZedcst