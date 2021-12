Kyrie Irving da positivo por coronavirus

La tormentosa relación de Kyrie Irving con el coronavirus ha vivido un capítulo más este fin de semana tras conocerse que el base de los Brooklyn Nets habría dado positivo en un test solo un día después de anunciarse su vuelta a la competición.

Los Nets llevan 30 partidos disputados esta temporada, todos ellos sin un Irving, del que este sábado se anunciaba que iba a retornar al equipo solo para jugar fuera de casa pues la legislación de Nueva York le impide disputar los partidos en el Barclays Center. Irving, que no esta vacunado, había sido apartado de las canchas ya que los Nets no querían contar con un jugador que no podía jugar en su pabellón.

Irving volverá a la pistas sin vacunar en pleno debate en la NBA sobre si dejar jugar a los asintomáticos Voces dentro de la NBA piden que el Covid sea tratado igual que una gripe y solo los que no estén enfermeos se queden sin jugar. Irving, que no está vacunado, volverá a los Nets. 18 dic 2021 - 13:23

Ahora, ante la plaga de lesiones y contagios, la franquicia que lidera la Conferencia Este había aceptado el retorno de una de sus estrellas. Sin embargo, este tendrá que esperar porque el base ha sido colocado en la lista de jugadores que no pueden jugar por culpa del coronavirus. Irving, según se anuncia desde Estados Unidos, habría dado positivo en uno de los test realizados a los jugadores.