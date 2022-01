Juancho Hernángomez, traspasado a los San Antonio Spurs

Juancho Hernangómez dejará los Boston Celtics para jugar en los San Antonio Spurs como parte de un traspaso entre tres equipos que involucra también a los Denver Nuggets, aseguró la cadena ESPN.



Adrian Wojnarowski, uno de los periodistas con mejores fuentes dentro de la NBA, señaló en ESPN que con este movimiento el español se iría a los San Antonio Spurs del legendario entrenador Gregg Popovich, Bryn Forbes cambiaría los Spurs por los Denver Nuggets, y Bol Bol y PJ Dozier (ambos lesionados) se marcharían de los Nuggets a los Boston Celtics.

Denver, Boston and San Antonio are making a three-way trade that includes Juancho Hernangomez to Spurs, Bryn Forbes to Denver, Bol Bol and PJ Dozier to Celtics, sources tell ESPN.